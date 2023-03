BIO JE MLADA ZVIJEZDA, ALI ALKOHOL I KOKAIN SU BILI JAČI: Zbog ovisnosti je otišao u mirovinu s 23 godine

Puno velikih talenata nisu dosegnuli svoj potencijal iz razno raznih razloga. Bivši engleski nogometaš Billy Kenny, koji je početkom 90-ih godina prošlog stoljeća bio jedna od najvećih nadolazećih zvijezda.

Međutim, njegova ovisnost o alkoholu i kokainu bila je jača od njegovog talenta. Kennyja su uspoređivali s legendarnim Paulom Gascoigneom, ali od svega od legendarnog “Gazze” naslijedio je samo ovisnost.

Uspio je odigrati tek 17 utakmica za Everton, a njih još manje za Oldham Athletic i Barrow prije no što je 1996. u potpunosti propao kao igrač i otišao u mirovinu sa samo 23 godine.

Za englesku U21 reprezentaciju odigrao je samo jednom, a u derbiju s Liverpoolom protiv Evertona (2-1) proglašen je najboljim igračem. Ostat će mu to ujedno i najveći uspjeh karijere.

Billy Kenny had the world at his feet in 1992 – but injuries and addiction destroyed his career

Now he’s speaking out about his journey to sobriety https://t.co/lhZh2LdPh2

— Mirror Football (@MirrorFootball) March 22, 2023