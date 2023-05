‘BIO JE KLJUČAN, ODIGRAO JE SPEKTAKULARNO’! Sjajan nastup hrvatskog majstora, klanjaju se ‘Super Mariju’

Autor: Ivor Krapac

Bilo je i za njega i za suigrače u dresu Real Madrida jako napeto u četvrtfinalu protiv Partizana, ali nakon što su preskočili tu prepreku, Mario Hezonja i kolege s parketa idu dalje u košarkaškoj Euroligi. Na završnom turniru u litavskom Kaunasu Real je u polufinalu sa 78:66 slavio protiv Barcelone, čime je došao korak do osvajanja 11. euroligaškog naslova u klupskoj povijesti.

Završni korak će Real pokušati napraviti sutra navečer u finalu protiv Olympiacosa, s početkom utakmice u 19 sati, a prije toga, još će malo uživati u pohvalama koje dolaze zbog polufinalne pobjede nad najvećim rivalom.

U njoj je veliku ulogu imao i Hezonja. Hrvatski reprezentativac, bivši igrač Barcelone, zabio je 14 poena u pobjedi nad svojim nekadašnjim klubom, a tome je dodao i devet skokova te dvije osvojene lopte. U velikoj utakmici pokazao je puno, a nagrada je stigla ulaskom u finale, uz pohvale koje su potom stigle u reakcijama španjolskih medija.





Velika uloga u obrani

Hrvatski reprezentativac imao je 14 poena, ali više od toga, u prvom planu se u pohvalama na njegov račun našla obrana u kojoj je trebalo obaviti posao protiv Nikole Mirotića, jakog Barceloninog aduta s iskustvom iz NBA lige.

Na NBA parketima je bio i Hezonja, nije mu nepoznanica susretati se s najjačima.

“Hezonja je u Realovoj obrani bio ključan, odigrao je spektakularno iako se nije činilo da će tako biti nakon što je krenuo s tri promašene trice”, piše španjolski AS.

Dodaje se da je hrvatski reprezentativac sjajno odradio ‘prljavi posao, a u sličnom tonu piše i Marca, ističući Hezonjinu ulogu u obrani protiv Mirotića. Veliki adut Barcelone završio je sa samo tri poena, imao je 1/10 iz igre, a Marca je istaknula da ga Hezonja stavio pod kontrolu.

“Hezonja je u ovom ‘Clasicu’ bio ‘Super Mario’. Nedostajao mu je samo skok do dvostruko dvoznamenkastog učinka, a protiv Mirotića je odigrao fenomenalnu obranu”, istaknula je Marca, spominjući da je hrvatski reprezentativac potvrdio svoju evoluciju.

Kako je to bilo nekad? Hezonju se uvijek hvalilo zbog talenta, bio je zbog toga i visoki peti izbor na NBA ‘draftu’ 2015. godine, no u NBA ligi se nije uspio nametnuti do kraja, prvo u dresu Orlando Magica koji ga je birao, a zatim kao igrač New York Knicksa i Portland Trail Blazersa.









Povratak u Europu je nakon toga bio pun pogodak. Od Panathinaikosa preko Uniksa iz Kazanja, u kojem je surađivao s Velimirom Perasovićem, došao je do Real Madrida, a u dresu madridskog klupskog velikana sada je pobjedu daleko od proslave euroligaškog naslova – svojeg najvećeg trofeja u karijeri.