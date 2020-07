Bilić nakon sinoćnje drame odahnuo: ‘Kakva sezona, kakva liga. Ovo je bilo iscpljujuće!’

Velika drama u Championshipu završila je sretno za našeg Slavena Bilića i njegov WBA. Bilićevoj momčadi je u posljednjem kolu za to dovoljan bio domaći remi 2:2 protiv Queens Park Rangersa jer je trećeplasirani Brentford na svom terenu poražen s 1:2 od Barnsleyja. No teško je opisati razmjere drame koja se odvijala sinoć a stoga je i sreća Bilića tim veća.

“Kakva sezona, kakva liga”, rekao je nakon drame Bilić koji je WBA preuzeo prošlog ljeta.

“Bio sam vrlo glasan kad sam rekao da bih uvijek želio raditi u Championshipu. Međutim, nisam zamišljao da će biti tako teško, ovo je zahtjevno. Iscrpljujuće je. Nisam uživao u svakoj minuti, naravno, ali uz ovakav finiš, ponosan sam na cijeli klub”, rekao je Bilić za Sky.

Queens Park Rangers je na Hawthornesu poveo pogotkom Manninga u 34. minuti. Diangana je u 44. minuti izjednačio, a u 50. minuti je West Bromwich Albion preokretom došao do vodstva za koje je strijelac bio Robinson. Mogli su domaći igrači doći do uvjerljivije prednosti, ali nisu imali preciznosti u nekoliko izglednih situacija, za što je kazna stigla u 61. minuti, kad je na 2:2 izjednačio Eze.

“Zaslužili smo pobjedu, igrali smo jako dobro. No konačni cilj je ispunjen”, dodao je hrvatski stručnjak.

U drugom susretu Brentford je na svom terenu poražen s 1:2 od Barnsleyja.

“U 85. minuti su mi rekli da je 1:1. Nismo se mogli osloniti na to. Morali smo pokušati zabiti treći gol i izboriti pobjedu. Kad su mi rekli da je 2:1, nisam vjerovao da se Brentford može vratiti.”

WBA se vraća u Premier ligu nakon dvije sezone u Championshipu, a Bilićevoj momčadi će to biti 82. sezona u najvišem razredu engleskog nogometa.

West Brom je izgubio samo sedam utakmica u ovoj sezoni i završio kao momčad s najmanje poraza te zasluženo izborio promociju u elitu engleskog klupskog nogometa.

