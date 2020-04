BILIĆ IZJAVOM ‘ONESVIJESTIO’ SRBE: Nedostaje im što mi Hrvati imamo!

Autor: Dnevno

Bivši izbornik Hrvatske Slaven Bilić odgovarao je putem video linka na mnoga pitanja, a jedno pitanje odnosno odgovor na pitanje, izazvalo je nevjericu u našem susjedstvu.

Bilić je trenutačno trener u West Bromwich Albionsima, a višak slobodnog vremena tijekom pandemije korona virusa omogućio mu je da putem Facebooka razgovara sa Sabahudinom Topalbećirevićem, novinarom i komentatorom iz Bosne i Hercegovine, a između ostalog teme su bile reprezentacije Srbije i Bosne i Hercegovine.

“Srbija i BiH imaju kvalitetu, već generacijama imaju igrače koji igraju u najvećim europskim klubovima, ali nisu kao mi, nemaju rezultate kao Hrvatska. Ne znam zašto, ali očigledno im nedostaje naboj koji mi Hrvati sigurno imamo“, poručio je Bilić.

Njegov WBA drugi je klub Premiershipa i na najboljem je putu da osigura natjecanje u Premierligi sljedeće sezone.

“Kad oni kažu sredinom lipnja, to znači da neće biti nogometa do sredine lipnja. Oni se nadaju da će do tada ovo sve popustiti, ali niko ne zna kad će se završiti. Ali, tendencija je da se sezona završi”.