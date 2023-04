‘BILI TIĆI’ NISU MOGLI SAKRITI SUZE: ‘Najviše nam je žao zbog navijača, zbog kilometara koje su prešli zbog nas’

Hajduk je zaustavljen od AZ Alkmaara u finalu Lige prvaka mladih visokom pobjedom Nizozemaca 5:0, ali ‘bili tići’ dobro su se držali do 20-ak minuta prije kraja, kada je ponestalo snage našim mladićima.

Poraz je teško pao mladim igračima Hajduka, ali javno mišljenje je kako su dali sve od sebe i pali od jačeg protivnika te si nemaju što za zamjeriti.

Ipak njima je teško, a to se moglo i iščitati iz svake izjave za koju su mladići smogli snage dati nakon poraza u finalu Lige prvaka mladih.

🇪🇺 Hajduk Split supporters during the UEFA Youth League final match against AZ Alkmaar in Geneva today pic.twitter.com/Yy5Oba43re

