BILI SU U VEZI, IMAJU SINA, A SAD JE OBJAVIO DA JE ‘GAY’! ‘Radije bih bila izostavljena iz njegove priče, zbog našeg djeteta’

Na vrhunskoj razini na svjetskoj nogometnoj sceni, rijetki su slučajevi aktivnih igrača koji se odluče na javni iskorak otkrivanjem svoje seksualne orijentacije, a danas, s takvim istupom je veliki odjek izazvao Jakub Jankto, 27-godišnji češki reprezentativac, s objavom da je homoseksualac o čemu se otvorio na društvenim mrežama.

Među reakcijama koje su stigle, mnoge su pozitivne, češkom reprezentativcu daje se podrška, međutim, tu je strah da bi moglo biti i drugačije nakon koraka kakav aktivni sportaši ne rade često.

S takvim strahom, svoju reakciju imala je i Marketa Ottomanska, s kojom je češki nogometaš nekad bio u ljubavnoj vezi, a zajedno imaju i malog sina, sada trogodišnjaka. Jankto je svojim javnim istupom iznenadio, a nakon svega, Ottomanska je u razgovoru za češki iDNES.cz otkrila kako je ona to doživjela.





Ne bi se htjela uključivati

Razgovarajući za češku stranicu, Ottomanska je kazala da se ne bi voljela uključivati u sadašnju privatnu priču čovjeka s kojim je bila u vezi, a prekinuli su preklani u studenom.

“Radije bih bila izostavljena, zbog našeg djeteta, sin će s time morati odrastati. Ovo je samo ‘Kubina’ priča, to je njegova ispovijest”, kazala je bivša djevojka češkog reprezentativca koja je svojedobno fotografije s djetetom u dresu svojeg tadašnjeg dragog podijelila na Instagramu.

“Ponosna sam što je pronašao snagu da istupi javno. Moguće da je on prvi nogometaš koji je to napravio, možda je bilo onih koji su već završili karijeru, a drugi to drže tajnom. Strah ih je da će se ljudi okrenuti protiv njih”, dodala je Ottomanska.

“Sigurna sam da puno privatnih poruka koje dolaze nisu lijepe, valjda ima i prijetnji. Užasno je da se takve stvari danas još događaju, čudni ljudi vole zabadati nos u tuđi život”, nastavila je Čehinja.







Kada je ona doznala za istinu koju je Jankto danas podijelio javno, Ottomanska nije htjela otkrivati javno.

“To nisu detalji za sve. No, kada mi je ‘Kuba’ to rekao, i meni je dao puno slobode”, kazala je.

“Sada je najvažnije da je on miran, da je sretan. Sigurna sam da je ovo olakšanje, ništa ga više neće izjedati unutra. Bio je strah da ljudi neće prihvatiti ono što jest, da će ga odbaciti, zbog toga je bio pod stresom”, dodala je, ističući i da vjeruje kako će svi koji sretnu njezinog bivšeg dragog ostati bez promjene svojeg stava prema njemu – ako će se i on prema svima odnositi ljubazno.

Jedna od tema bio je i dio odnosa njih dvoje. U medijima u Češkoj, spominjalo se da nogometaš nije redovit s plaćanjem alimentacije za malog sina, no na loše stvari o kojima se pričalo poslije njihove veze se ovog puta nije vraćala.

“Neke stvari među nama su bile i zbog mojih osobnih trauma, zbog stvari dok sam bila mala, a roditelji su mi se razveli. O tome sam lani govorila jer sam to poglavlje morala zatvoriti. Sada je odnos između nas dvoje neutralan, roditelji smo pa naši odnosi moraju ostati što bolji”, istaknula je bivša djevojka češkog nogometaša.