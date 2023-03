BILA JE U KOMI 25 DANA I PONOVNO UČILA HODATI: Sada sanja medalju na Olimpijskim igrama

Abi Burton bila je jedna od najboljih igračica ragbija u državi, ali stravična nesreća joj je stopirala karijeru. Bila je na korak do medalje na OI u Tokiju 2021.

“Osjećaš se prazno jer toliko dugo radiš kako bi ostvario nešto na OI, a onda ostaneš praznih ruku” rekla je za BBC za koji je imala veliki intervju.

Engleskinja je provela 76 dana u bolnici, prisilno smještena na psihijatriji, dobila krivu dijagnozu pa je i krivo liječena, imala konvulzivne napadaje, provela 25 dana u induciranoj komi, pri tome dva puta oboljela od upale pluća, izgubila 20 kilograma, prošla kemoterapiju, morala nanovo učiti hodati i govoriti.

25. lipnja pretrpjela je svoj prvi neurološki napadaj (nekontrolirano grčenje i trzanje tijela, gubitak svijesti), dok je sjedila za stolom s majkom. Njeno ponašanje se promijenilo te je zabrinula roditelje.

Abi Burton Announced 🚨

We are proud to say that @AbiLucyBurton will be playing for Samurai in Hong Kong. Olympian Abi has an inspirational story, and we feel honored to be playing a part in her return to competitive rugby!

Read more about her story

