BIJES U SVLAČIONICI, PLIVAČICE ZGROŽENE! Transrodna sportašica se skinula u gaćice: ‘Nitko nas nije pitao za suglasnost, izložene smo muškim genitalijama’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Amerika je zemlja koja prednjači u pravima transrodnih osoba, a veliku buru izazvala je plivačica Leah Thomas, koja je rođena kao muškarac, no dobila je dozvolu da nastupa u ženskoj konkurenciji na sveučilišnoj razini.

Takva odluka podijelila je javnost, a najglasnije su ostale natjecateljice, koja smatraju kako nije pošteno da se protiv njih natječe netko tko je rođen kao biološki muškarac.

Kako su naglasile nije problem samo zbog nastupa, već je problem bio i to što su natjecateljice bile u istoj svlačionici s transrodnom plivačicom.





Ovu temu pokrenula je Raleigh Gaines, bivša plivačica i bivša prvakinja Amerike, koja je u intervjuu za “America Reports” podijelila svoje iskustvo kada je morala dijeliti svlačionicu s transrodnom plivačicom Leah Thomas.

Izložene genitalijama

“Nismo bile unaprijed upozorene da ćemo s Lijom dijeliti svlačionicu. Nismo dale suglasnost, nisu nas tražili suglasnost, ali u svlačionici smo se okrenule i u hlačama je biološki muškarac od 193 centimetra, koji skida hlače i gleda nas kako se svlačimo, a mi smo bile izloženi muškim genitalijama. Meni je to bilo gore od natjecateljskog dijela”, izjavila je Gaines i optužila velike organizacije da podržavaju nešto, što bi se donedavno smatralo seksualnim napadom ili voajerizmom.

“Prije godinu-dvije to bi se smatralo nekim oblikom seksualnog napada i voajerizma. Ali sada se o tome niti ne razmišlja, to se dešava kao da te velike organizacije potiču da se to dogodi”, mišljenja je bivša plivačica i nadodaje:

“Naravno, nakon sveučilišnog prvenstva NCAA je nominirala Leah Thomas za NCAA ženu godine, tako da slavimo taj pokret. To nije nešto što se dogodilo slučajno i jednokratno. Oni potiču biološke muškarce da se natječu u ženskim sportovima”, zaključila je Riley Gaines, koja traži barem odvojene svlačionice za transrodne osobe.