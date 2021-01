BIJES KLJUČA: Miočićev rival prozvao našeg majstora

Na početku nove godine, Francis Ngannou ima sve manje strpljenja dok čeka svoju novu veliku priliku u teškaškim vodama u UFC-u. Francuski borac rodom iz Kameruna bi se tijekom 2021. trebao sresti sa Stipom Miočićem, američkim borilačkim majstorom hrvatskih korijena, ali činjenica da još uvijek nema datuma za tu borbu izaziva ljutnju Ngannoua.

Francuz kamerunskih korijena želi se boriti s Miočićem, no ne razumije zbog čega se s točnim terminom tog okršaja još uvijek nije oglasio Dana White, koji u UFC-u ima glavnu riječ za sve bitne stvari povezane sa sportskim dijelom priče.

‘Već dvije godine nije bilo borbe za titulu u kojoj nismo gledali Stipu i Daniela Cormiera. Nema dvoboja s drugim izazivačima, oni kao da se bore bez nekog cilja’, istaknuo je Ngannou dok je gostovao u ‘podcastu’ MMA Fightinga, a prenio je Fight Site.

‘Mislim da na kraju dana Stipe ne odlučuje o puno toga. Smatram da je to u rukama UFC-a. Zato smo pred moju posljednju borbu tražili da se ta borba dogodi za privremeni pojas – kako bi se barem za nešto borili’, dodao je nezadovoljni Ngannou.

‘Siguran sam i da bih se već ponovno borio da je to tada bilo za privremenu titulu. Mislim da u konačnici Stipe želi stvari odraditi na svoj način. OK, to je nešto što svi žele, ali nije na njemu da regulira situaciju u kategoriji’, istaknuo je Francuz kamerunskih korijena kojem je čekanja na novu borbu već ‘preko glave’.