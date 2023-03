BEZVREMENSKI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ! Šved postavio nestvaran rekord

Ova runda kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Njemačkoj koje će se igrati 2024. godine, kao stvorena je za postavljanje novih rekorda, od koji će neki teško biti dostižni.

Tako je Cristiano Ronaldo postao igrač s najviše utakmica za neku reprezentaciju u povijesti nogometa, Luka Modrić je postao najstariji Hrvat koji će nastupiti u nekim kvalifikacijama u našoj povijesti, a Harry Cane je postao najbolji strijelac Gordog Albiona u povijesti, golom u pobjedi nad Italijom 2:1.

🇵🇹 197 times in the colours of Portugal! @Cristiano Ronaldo breaks the men's international cap record 👏 pic.twitter.com/WDq3Qt6Nv5

Jedan rekord je skinuo i Zlatan Ibrahimović, koji je s 41. godinom postao najstariji nogometaš koji je zaigrao u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, ušavši u igru u 73. minuti utakmice između Švedske i Belgije uz ovacije tribina.

Bezvremenski Zlatan

Ibrahimoviću je ovo bio 122. nastup za švedsku reprezentaciju u kojoj je debitirao još 2001. godine, a tijekom 22 godine zabio je ukupno 62 gola.

Ako Zlatan postigne gol u ovim kvalifikacijama postat će najstariji igrač kojem je to pošlo za nogom, no protiv Belgije Švedsku je potopio Lukaku s hat-trickom pa će Ibro morati pričekati neku drugu utakmicu, možda već protiv Azerbajdžana kod kuće u ponedjeljak.

At 41 years old, Zlatan Ibrahimović is the oldest player to EVER play in a Euro Qualifier! 🇸🇪 pic.twitter.com/ZHfXmHK2Dj

