Uporni su do bola u omalovažavanju! Najviše mu se zamjera istinsko domoljublje

Autor: Andrija Kačić Karlin

Takvi kakvi već jesmo i ovih dana nakon poraza u finalu Lige nacija protiv Španjolske slušati ćemo kritike o našem izborniku Zlatku Daliću. To je postala već tradicija, istina neukusna i nepotrebna, ali trajna. Trener koji je u pet godina bio drugi i treći na svijetu, zamalo osvojio Ligu nacija jest uvijek pod fokusom, ali je frapantno što mu neobjektivni kritičari zamjeraju i uspjehe…

Jer, kao, „moglo se i više„. Ma da, samo Hrvatska na svijetu ozbiljan nogomet, svi drugi su tu tek da popune broj. Kad bi se uistinu ozbiljno shvaćale kritike prema Daliću naša reprezentacija morala je biti svjetski prvak u Rusiji, Kataru i sada kao od šale osvojiti Ligu nacija.

Činjenica da se uopće jednom došlo do finala svjetskog prvenstva, pa se na sljedećoj smotri osvojilo treće mjesto, kao i da smo se plasirali na „final four„ Lige nacija na kojem smo u finalu izgubili nesretno tek na jedanaesterce – njima ništa ne znači.





Dvije kategorije kritičara

Dvije su kategorije Dalićevih kritičara. Jedni su gorljivi klubaši, to su oni koji gledaju na koje igrače i zašto Dalić računa na njih. Jedni preferiraju Dinamovu školu, drugi Hajdukovu. I svi zajedno se gube u jalovim raspravama, do iznemoglosti.

Pa, imamo one kritičare koji nisu tipični kritičari, već su više osviješteni politički agitatori. Njima smeta svaka vrsta hrvatskog uspjeha, njima se jetra raspada kada vide da je nogometna Hrvatska, za razliku od gospodarske ili bilo koje druge, sam svjetski vrh. Zamjeraju mu što ne nerijetko poziva na vjeru, domoljublje, vide u tome njegovu patetičnu javnu pojavu. I uporni su do bola u omalovažavanju i Dalićevih i reprezentativnih uspjeha.

Istina, ima i dobronamjernih kritičara. Redom su to oni iskreni navijači koji tuguju nakon hrvatskih poraza, kao što se i vesele nakon pobjeda. Oni pokušavaju sa svojim nogometnim znanjem i iskustvom ukazati što je mogao bolje napraviti Dalić u datom trenutku dramatične utakmice. I imaju pravo na svoje mišljenje upravo zbog dobronamjernosti.

A da smo se svima malo uobrazili nakon tolikih uspjeha – to je tako jasno. Ne tako davno bili smo presretni kad bi se uopće kvalificirali na neko veliko natjecanja, sada očajavamo nakon što izgubimo u finalu. I u šoku smo jer nismo osvojili Ligu nacija kraj moćne Španjolske. Fakat smo poletjeli u nebo.

Ma, nije to ni toliko loše. Ali, ljudi, pa valjda Dalić ima očigledne zasluge za tu našu uobraženost. Naučio nas je da idemo do kraja, dajte da to svi skupa shvatimo!

I nekad pogriješi, tu nema dvojbe. Znamo za onu priču o bacanju kamena onoga „koji nikad nije zgriješio„.









Mi smo se malo uobrazili u zadnje vrijeme. Prije smo se veselili što smo uopće uzeli neku medalju, a sad smo razočarani jer smo uzeli srebro. Izvođenje jedanajsteraca je lutrija i kao što pišu portali izdalo nas je najjače oružje, pa i to se moralo nekad dogoditi. Ali svaka čast i na Srebru.