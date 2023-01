‘BEZBROJ PUTA HAJDUK RADI BAŠ TU ISTU GREŠKU’! ‘Ma nemojte me nasmijavati, čeka nas totalna dosada, a sve zbog slabosti Splićana’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Teško ste mi pitanje postavili. Ne, Hajduk uopće nisam doživio”, eto s tim riječima dočekao nas je trener Ilija Lončarević, kao i zanimljiv nogometni sugovornik i komentator. Ne, nismo osjetili neku zluradost u njegovim riječima ili neko naslađivanje zbog Hajdukovog poraza, istinski nenadanog u Puli.

„Od svega srca želim treneru Ivanu Leki. Pa i Hajduku, objasniti ću vam to. Mislim da se Ivan Leko dobro obučio, naučio zanat, znam što je radio u Belgiji. I imam zaista visoko mišljenje o njemu. Ali, ovo što se dogodilo nije samo njegov problem. Promijenio je sustav igre, želio je sve najbolje, s nekim izmjenama se izvukao protiv Šibenika.”, kaže i nastavlja:

“Iako se tada vidjela ta kronična Hajdukova boljka. Zaista nedostaje kvalitetnih igrača. A toliko se priča u utrci s Dinamom, momčad to jednostavno psihički, fizički i misaono teško podnosi. Čak je Leko bio u pravu kada je rekao nakon utakmice protiv Šibenika da bi momčad bolje odigrala da nekim slučajem Dinamo nije kiksao protiv Gorice. Ta očekivanja su velika i ultimativna, i ne ide sve skupa”!





‘Troše se treneri’

Gdje leži osnovni problem, zapravo?

„U prokrvljavanju momčadi. Troše se brojni treneri, rezultati su osrednji, nema iskoraka u prvenstvu i onda odjednom nakon baš lošeg rezultata smijenite trenera. I tako bezbroj puta. Pa, logički je kad su toliko učestale smjene trenera da nije problem u treneru nego u kapacitetima momčadi. A uvijek se postave najviši ciljevi. Dobro, tako i treba biti, ciljevi uvijek moraju biti visoki. To shvaćam. No, brzo se da osjetiti jel’ imate momčad za taj cilj ili nemate.”, rekao je i dodaje:

“A ne obmanjivati ni sebe ni druge. Oko Hajduka se stvorila atmosfera da s ovom momčadi može parirati Dinamu. Stvorila se i euforija. Vidimo da ne može, pa čak i kada Dinamo padne u kvaliteti. U kombinaciji s presingom vlastitih navijača i uprave morate jednostavno zakazati. O sportskoj politici je teško govoriti. I pitanje jest ima li je”.

Na što konkretno mislite?

“Rekao sam vam, prokrvljavanje momčadi. Ako je Hajduk prisiljen tako rano prodavati svoje dobre mlade igrače, a jasno da je tako zbog priljeva novca, onda vi jednostavno gubiti na redovitim osvježavanjima momčadi. Iz sezone u sezone. Nemate kvalitetnu i potencijalnu klupu s igračima željne afirmacije. Mislim da se to Hajduku baš sad događa. Kada je stigao u Hajduk Leko je osjetio što nedostaje, pa sjećamo se da je pričao kako bi mu trebalo još četiri do pet igrača. Nije on to mislio kao na frazu, osjetio je potrebu, vidio je gdje što nedostaje. Pritom, iako prijelazni rok traje, nije dobio ništa.”

Na kraju je rekao i ovo:









“A prvenstvo je krenulo, nema više vremena za ispravke. Za razliku od Hajduka, u Dinamu nemaju taj slučaj. Svježa krv se svake godine pojavi u momčadi, a ako se slučajno ne pojavi onda se kupi. U redu, jasne su razlike između financijske moći Hajduka i Dinama, ali u tome je poanta. Hajduk nema mladu momčad, a nema ni iskusnu. Meni je jako žao zbog toga, želim jači Hajduk, on je nasušno potreban našem nogometu, želim jače sve klubove. A svi će biti jači ako i Hajduk bude jači, samo nikako da to dočekamo”.

Ne zvuči li ova vaša zadnja rečenica sada kao fraza?

„Nemojte me nasmijavati. Što sad imamo s ovako slabim Hajdukom koji nudi šampionske ambicije? Ništa, čeka nas dosadan nastavak prvenstva. Jako dosadan. Dinamo je prodao najboljeg igrača, prodati će još, a i dalje je nedodirljiv, a zbog slabosti Hajduka i unatoč svojih kikseva još povećava prednost ispred Splićana. Zapasti će sve u dosadu i nepredvidljivost. A to nije dobro za nogomet. Sjećate se nedavnog prvenstva kada su uz Dinamo bili baš dobri i Hajduk i Osijek i Rijeka. Pa, to je onda neka posve druga priča. Svi smo uživali, bilo je to prvenstvo kakvo treba biti.”, kaže i zaključuje:









“Takav natjecateljski duh je potreban našem nogometu. A Hajduk kao neki kotač zamašnjak potencijalne konkurencije Dinamu se gubi. Koliko će izdržati Leko? Velim, želim mu puno sreće, cijenim njegov rad. No, ostaje upitnik koliko ga uprava može pratiti u njegovim ambicijama i nastojanjima da složi konkurentnu momčad. To zasad, jednostavno nije slučaj. Ovo što se Leki događalo je navlas isto što se dogodilo i njegovim prethodnicima. Imaš ambiciju, imaš želju, imaš i trenera ali nemaš igrače”!