BEZ DVA SRPSKA BRATA DINAMO OVO NIJE MOGAO ZAMISLITI! Pijana svađa zbog kartaških dugova prerasla je u likvidaciju, a i on je bio žrtva jedne tragedije

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dok je za Dinamo igrao Boro Cvetković, bio je lane s Korane, jer je bio rodom iz Karlovca. Kada je prešao u Crvenu zvezdu dobio je novi naziv. Bio je – tane s Marakane. I ovo je tema našeg feljtona o poznatim sportskim legendama s ovih prostora…

U Dinamu su igrala braća Cvetković, dva brata, Srbina, iz Karlovca. Obojica su dio klupske povijesti, velik, nemjerljiv. S time da je Boro Cvetković otišao u Crvenu zvezdu, a Zvjezdan je ostao u Zagrebu do svoje smrti prije šest godina. Kada je nesretno pao u svojoj garaži, udario glavom o pod i preminuo.

Zvjezdan Cvetković rođen 18. travnja 1960. godine u Karlovcu, a u Dinamo je došao s nepunih 17 godina, na prijelazu iz pionirskog u juniorski uzrast, s bratom Borislavom kao blistavi izdanci popularne karlovačke škole predvođene trenerom Brankom Čavlovićem Čavlekom.





Ćiro nije popustio

Zvjezdan i Boro jedan su od najpoznatijih bratskih tandema u povijesti maksimirskoga kluba. Zajedno su sudjelovali u pohodu na naslov prvaka 1982. godine kao i na pokal državnoga Kupa godinu kasnije. Zvezdan je bio stoper, a Boro napadač.

Zvjezdan je u Zagrebu je završio Višu trenersku školu, a ulogu glavnoga Dinamova trenera obnašao je u završnih deset prvenstvenih kola u sezoni 2004/05. Nakon igračke je karijere u Maksimiru bio i asistent glavnog trenera, sportski direktor, klupski skaut. Boro je imao sjajnu karijeru u Crvenoj zvezdi, valja to priznati.

Premda je Zagreb i Hrvatsku napustio još 1986. godine Boro Cvetković još uvijek spada među najpoznatije napadače Dinama. U Maksimiru je nastupao šest sezona i sudjelovao u osvajanju prvenstva i kupa, a onda je nakon svađe s Miroslavom Blaževićem 1986. prešao u Crvenu zvezdu. Istu stvar tih su godina napravili Tomislav Ivković, Milivoj Bračun i Robert Prosinečki. Nekoliko godina proveo je u slabom talijanskom prvoligašu Ascoliju…

Odigrao je 11 utakmica za jugoslavensku reprezentaciju. Nastupio je na Europskom prvenstvu 1984. godine. Na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine osvojio je broncu.

Kao olimpijski reprezentativac Jugoslavije je na Igrama 1984. godine u Los Angelesu osvojio brončanu medalju. Na ovom turniru je pet puta matirao golmane protivničkih selekcija (tri puta čuvara mreže SR Njemačke i po jednom Francuske i Kameruna) i bio, uz klupskog druga Stjepana Deverića, najefikasniji igrač olimpijske vrste bivše države.









Boro Cvetković rado se sjeća zagrebačkih dana…

„Debitirao sam 1980. protiv Crvene zvezde, gdje smo, nažalost, izgubili. golom Milana Jankovića s 40 metara. Tako da moj debi nije bio na nekom nivou. To mi je bila prva službena prvenstvena utakmica. Zvezda je bila fantastična, Dinamo dobar i tu smo zapravo počeli stvarati momčad za naslov 1982. godine„.

„Nostalgičan sam za tim vremenima, izlazio sam s Draženom Petrovićem u Saloon, bili smo veliki prijatelji. Cibona je osamdesetih bila dvostruki prvak Europe, dolazili su na naše utakmice, mi na njihove, i tako smo se sprijateljili. Dražen je bio velikan, genij… Iako, moj idol je bio Krešimir Ćosić, divio sam se tom čovjeku. Primjer kako se treba ponašati sportaš. Ja sam oduvijek bio Dinamovac, kao klinac sam odrastao uz Dinamo, uz Zajeca, Cicu Kranjčara, volio sam Dinamo…To su mi bili idoli i moj san je bio da jednog dana odigram u prvoj momčadi Dinama.. Brat je jako teško prihvatio da odlazim u Crvenu zvezdu„.









Ne libi se u javnosti priznati da je iz Dinama otišao nakon konflikta s Ćirom Blaževićem:

„Nikad nisam razmišljao o odlasku iz Dinama! Bilo mi je lijepo, blizu mi je bila kuća, igrao sam zajedno s bratom, tu mi je bila obitelj, tako da nisam razmišljao o odlasku. Došlo je do konflikta s Ćirom, gdje je on bio je žustar i rekao mi je ‘Ili ti ili ja. Netko mora otići iz kluba’. Ali baš bez razloga. Ćiro je u to vrijeme bio apsolutni kralj u Zagrebu, bio je i predsjednik kluba, financijski direktor, trener, čistač… Ma sve je radio…On je sve bio u Dinamu i bez njega se nije moglo ništa odlučiti. Ali Ćiro nije popuštao„.

U Crvenoj zvezdi Boro Cvetković je bio fantastičan. U Zagrebu je bio čekan s uvredama, a danima prije gostovanja Crvene zvezde s Borom Cvetkovićem u Zagreb Ćiro je po medijima preklinjao navijača da ga se ne vrijeđa. U prvom nastupu u beogradskom klubu u Maksimiru zabio je gol i veselio se kao malo dijete. „Zato jer je Ćiro bio na klupi”, rekao je.

Boro Cvetković je u dvije sezone koje je proveo u „crveno-bijelom„ dresu upisao 86 nastupa i 35 puta zatresao protivničku mrežu. Zabilježeno je da je igrajući za Zvezdu bio najbolji strijelac Kupa prvaka u sezoni 1986/1987 sa sedam golova. Posebno se istaknuo u prvom dvoboju četvrtfinala s Realom (4:2), kada je izabran za najboljeg aktera tog dvoboja, za što je kao nagradu dobio televizor od legendarnog njemačkog golgetera Gerda Müllera.

Tih su se godina u Cvetkovićevu učinkovitost mogli uvjeriti i igrači Partizana, kojemu je u vječitim derbijima dvaput “zabio” dva gola. Iako nije bio klasični centarfor, posjedovao je golgeterski instinkt, a njegove glavne igračke kvalitete bile su brzina i osjećaj za prostor.

U drugoj sezoni 1987/88 u Crvenoj zvezdu bio je još goropadniji. S Crvenom zvezdom je osvojio naslov, bio je jedan od najzaslužnijih igrača za osvajanje tog prvenstva. Osvajanju naslova pridonio je s devet prvenstvenih golova, a ponovno je bio dvostruki strijelac u važnoj pobjedi (3:2) protiv Partizana.

Inače, tragična sudbina gadno se poigrala u karlovačkoj obitelji Cvetković. Zvonka Cvetkovića, oca Zvjezdana i Borislava, u dobi od 67 godina u večernjim satima subote 29. prosinca 2001. godine ubio je njegov dugogodišnji prijatelj Juraj Lakota u ilegalnom ugostiteljskom objektu “Bunker” u karlovačkoj četvrti Banija. Obojica su bili strastveni ljubitelji kartaških igara, ubojica Lakota bio je u to vrijeme čak i predsjednik karlovačkog bridž kluba, te su kartali za novac. Kobnom trenutku prethodila je pijana svađa zbog kartaških dugova…