BEZ ČUDA U BEOGRADU: Crvena zvezda na nebu sja, Crvena zvezda došla do tla

Autor: Andrija Kačić Karlin

Odigrane su uzvratne utakmice osmine finla Duropske lige. Dakle, zna se tko je izborio četvrtfinle, to su nogometaši Atalante, Brage, Rangersa i Barcelone.

Krenimo redom, Atalanta je i u uzvratnom dvoboju svladala Bayer iz Leverkusena, nakon 3-2 iz prvog dvoboja prije tjedan dana u Bergamu, u uzvratu je talijanski sastav pobijedio s 1-0. Iako je Bayer napadao gotovo čitavim tijekom susreta, nije uspio postići pogodak kojim bi poravnao ukupni rezultat, a kana je stigla u prvoj minuti sudačke nadoknade kada je Boga pobjegao domaćoj obrani i iskosa pogodio mrežu. Mario Pašalić ostao je na klupi Atalante čitavu utakmicu.

Braga je u uzvratnom susretu osmine finala obranila 2-0 prednost protiv Monaca iz prvog susreta u Portugalu prije tjedan dana, u uzvratu u Monte Carlu bilo je 1-1. Bragu je u vodstvo doveo Abel Ruiz u 19. minuti kada je njegov ne odviše opasan udarac s distance domaći vratar Nubel propustio u mrežu, da bi konačnih 1-1 postavio Disasi u 90. minuti udarcem glavom nakon kornera.

Rangers je u Beogradu protiv Crvene zvezde uspio obraniti veliku 3-0 prednost iz prve utakmice iako je domaći sastav rano poveo golom Ivanića u 10. minuti. No, odviše ofenzivnu igru srpskog prvaka škotski je prvak kaznio u 56. minuti kada je udarac Kenta sa 15-ak metara pogodio blok Dragovića i prevario Borjana za 1-1. Domaći je sastav ipak uspio ostvariti pobjedu na oproštaju od Europe ove sezone, a strijelac iz kaznenog udarca u trećoj minuti sudačke nadoknade bio je Ben. Borna Barišić igrao je za Rangers od 80. minute.

Vrlo je zanimljivo bilo u Istanbulu gdje je Barcelona uspjela preokretom doći do 2-1 pobjede što joj je uz 0-0 iz prvog dvoboja bilo dovoljno za prolazak dalje. Galatasaray je poveo golom Marcaa u 28. minuti kada je bio najviši u skoku pred gostujućim vratima nakon udarca iz kuta, ali samo devet minuta potom Pedri je poravnao nakon lijepog proigravanja Ferrana Torresa. Pobjedu i prolazak Barceloni osigurao je Aubameyang u 49. minuti na asistenciju Frenkiea de Jonga.