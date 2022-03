BEOGRADSKI AUTI PLUTALI U MORU ISPRED RIVE: Veliki skandal oko suca koji je pogođen bocom u Splitu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Još od vremena prve Jugoslavije, pa u više od četrdeset godina druge bivše države južnih Slavena dvoboji hrvatskih i srpskih klubova privlačili su najveću pozornost. Najčešće su te utakmice i odlučivale o konačnom poretku, a u pravilu su uvijek bile silno nervozne, dramatične i neizvjesne.

Neka ne zvuči kao nekakvo opravdanje, ali mora se spomenuti da su u većini tih utakmica srpski klubovi imali naklonost sudaca tako da su mnoge utakmice prošle u vrlo nervoznom okružju i atmosferi. Nije naodmet reći da su dvoboji nogometaša Hrvata i Srba oduvijek bili preslika političkog stanja u državi, nije bila rijetkost da se nakon takvih utakmica nogometna priča pretvorila u političku, ilustrativan je primjer velikih prosvjeda u Splitu nakon dvoboja Hajduka i Beograda 1969. godine koji je prekinut zbog pada suca na starom igralištu Hajduka.

Suca je pogodio šišmiš, no u zapisnik je bilo zapisano da je bio pogođen bocom. Tadašnji Fudbalski savez Jugoslavije utakmicu je registrirao sa 3:0 za Beograd. Nakon te odluke u Splitu su izbile velike demonstracije, za ono vrijeme bacanje desetak automobila beogradskih registracija u more bio je nevjerojatno velik incident.

Hajduk je htio napasti naslov, ali…

Bilo je to 7. kolo nogometnog prvenstva Jugoslavije, je 23. rujna 1971. godine. OFK Beograd je gostovao u Splitu, na starom stadionu Hajduka, koga su svi znali pod imenom “Kod Plinare”. Okupilo se 20 tisuća ljudi.

Hajduk je te sezone imao ambiciju napadati naslov, “romantičari” su imali momčad koja je, kao i uvijek tih godina, mogla pobijediti baš svakoga…

Na uskom splitskom stadionu (bez atletske staze) je ključalo. Dolazak beogradskih klubova dodatno je razbuktao strasti, a “romantičari” su taj dan unaprijed dovedeni u poziciju žaljenja. Osim toga, u to vrijeme cvjeta „hrvatsko proljeće“ na čelu s Mikom Tripalom i Savkom Dapčevićem Kučarom…

I… Lukić je doveo gosteiz Beograda u vodstvo već u 6. minuti, brzo je izjednačio odlični centarfor Pero Nadoveza, Vardić je zabio za 2.1 h+ Hajduk +a u 30. minuti, Lukić je izjednačio u 32. Nervoza je samo rasla, pa je sudac Pavle Ristić iz Novog Sada imao pune ruke posla. Posebno su mu zamjerili što između 25. i 27. minute dvaput nije dosudio jedanaesterac za domaćina.

U 52. minuti kod korner zastavice u kutu između sjeverne i istočne tribine Petković je faulirao Wilsona Džonija. Igraču Hajduka pomagali su i sudac Ristić, kapetan Dragan Holcer i fizioterapeut Soldo. Glavni sudac se u jednom trenutku uhvatio za potiljak, zateturao i krenuo prema sredini terena. I odjednom je pao. Sucu Rstiću je pružana pomoć dvadesetak minuta, a onda je delegat Šestić obavijestio momčadi da je utakmica prekinuta!

Tada nitko nije znao objasniti što se dogodilo. U planu su bile dvije opcije za prekid: da je Ristića nešto pogodilo ili da mu je pozlilo. I novosadski sudac prebačen je u splitsku bolnicu, gdje je čak završio na neuropsihijatriji… Samo su nadležni tada znali što se zapravo dogodilo.

Dok se čekala odluka natjecateljskih tijela Nogometnog saveza Jugoslavije, u javnosti su kružile razne pretpostavke. Jedna od najoriginalnijih bila je Tončija Maletića, član Uprave Hajduka. Kazao je kako ne treba isključiti mogućnost da je “Ristića napao šišmiš jer ih ima mnogo po stadionu tijekom noćnih utakmica”.

Istina je isplivala u javnost kada je Ristić poslao prijavu natjecateljskoj komisiji – „udario ga je kamen” (beton se odlijepio od tribine). Čim je objavljeno, Hajduk je reagirao izjavama da to nije istina i da “nitko nije pronašao taj kamen, niti vidio kada je pogodio suca”.

Odmah se znalo što bi moglo slijediti. Utakmica se treba registrirati 3-0 za OFK Beograd.









Javnost je nestrpljivo čekala odluku vlasti iz Beograda, iz Saveza. Komisija u sastavu Esad Grebo, Dušan Radetić, Blagoje Tošić i Sreten Kalember donijela je odluku, na osnovu prijava svih relevantnih osoba, da se utakmica i zaista registrira službenim rezultatom 3:0 u korist OFK Beograda.

Bio je 6. listopada. Čim se u Splitu čulo da su im oduzeta dva boda, oko 17 sati počela su okupljanja navijača. Oko 21.30 sati promet u centru je potpuno obustavljen. Skupina navijača okupila se u domu Hajduka i odatle krenula prema rivi, uz parole “Izađimo iz lige”, “Tražimo pravdu”… Počelo je skandiranje “Hajduk – Dinamo, Savka – Tripalo”!

Savka Dabčević Kučar i Miko Tripalo bili su jedni od predvodnika hrvatskog proljeća 1971. Obojica su politički osuđeni i smijenjeni sa svih dužnosti na sjednici u Karađorđevu 1. prosinca 1971. godine.









U Splitu su izbile prave masovne demonstracije. Navijači su u jednom trenutku doslovce preuzeli vlast u gradu. Potpuno su srušili i opljačkali sve kioska beogradske “Borbe” u blizini stadiona.

Zaustavljali su automobile i tražili od vozača trube… Kamenom su razbili stakla na vlaku “Dioklecijan ekspres” na pruzi Split-Beograd, kamenovali prostorije beogradskih dućana i potpuno demolirali autobus JAT-a koji su pokušali skrenuti u more, ali nisu uspjeli. No, zato je nekoliko automobila s beogradskim registracijom s rive odgurnutu i bačeno u more. Bio je to znak da mora intervenirati milicija. Koja je i sama zazirala od sukoba. Ipak se čekala noć da se strasti smire…

Središte Splita, jutro poslije, posebno riva, izgledalo je kao ratna zona. No, tu nije bio kraj aferi “šišmiš”. Uplašeni snagom reakcije i mogućim sličnim scenama ako ostane odluka da OFK dobije utakmicu za zelenim stolom, nadležna tijela za natjecanje su ponovno sjela i promijenila odluku – utakmica je registrirana rezultatom postignutim u trenutku prekida – 2-2! Time je, naravno, i službeno puštena u opticaj priča da je Ristić sam pao ili ga je udario šišmiš!

Na kraju te turbulentne sezone Hajduk je nakon 16 godina osvojio naslov prvaka (šezdesetih se čak spasio od ispadanja). Presudna je bila utakmica pretposljednjeg kola 20. lipnja 1971. protiv Partizana u Beogradu. Hajduku su u posljednja dva kola trebala dva boda. Početkom drugog poluvremena Partizan je vodio na stadionu JNA s 3:0, no onda je uslijedila kanonada – Nadoveza dva gola, Bošković za 3:3, pa je Jerkovićev pogodak poništen, a potom Buljan zabio za 4:3 u vrlo završiti. I Hajduk je bio prvak. Pitanje je kakav bi bio tijek sezone da je utakmica protiv OFK-a stvarno registrirana s 0:3.