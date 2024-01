Beograd nije Hrvatima baš davao šansu, ali preko ovog Hrvata jednostavno nisu mogli

Autor: Andrija Kačić Karlin

Visok, dugokos, brkat, spretan, brz i superioran u dvobojima. On je obilježio nogomet sedamdesetih i osamdesetih godina u bivšoj državi, a postao je još za aktivnog igranja legenda i Hajduka i belgijskog Andrelechta. U svojoj karijeri igrao je na položaju obrambenog igrača, na položaju čistača i centarhalfa. I on je tema našeg feljtona o legendama hrvatskog sporta…

Luka Peruzović bio je izvanredan nogometaš. Rođen je u Splitu 26. veljače 1952. godine. Karijeru je započeo u splitskom “Hajduku”.

Za Hajduk je odigrao oko 470 utakmica i postigao 20 golova. Član je najčuvenije Hajdukove generacije u povijesti. I danas stariji navijači tu postavu znaju napamet: Mešković, Džoni, Rožić, Peruzović, Holcer, Buljan, Žungul, Mužinič, Oblak, Jerković i Šurjak.

Hajduk je bio sila u Jugoslaviji

Tih desetak godina Hajduk je osvojio u tadašnjim domaćim okvirima silne trofeje, a u nekoliko navrata malo je nedostajalo da se splitska momčad popne i na krov Europe. U nekoliko izvrsnih europskih putovanja Hajduka bi uvijek nastradao i bio eliminiran spletom nevjerojatno nesretnih okolnosti. A tadašnji Hajduk imao je snagu i kvalitetu za biti europskim prvakom.

Nakon Hajdukovog naslova osvojenog 1955. godine, nastupila je dominacija beogradskih klubova Crvene zvezde i Partizana. Crvena zvezda u sezoni 1969/70 osvojio svoj treći uzastopni naslov, onda počinje sjajno desetljećem splitskog kluba u kojjem su osvojena četiri naslova prvaka Jugoslavije (1970/71, 1973/74, 1974/75 i 1978/79) i pet uzastopnih nacionalnih kupova, što je svjetski rekord (1971/72, 1972/73, 1973/74, 1975/76 i 1976/77).

Sve to uspjela je nadarena generacija od kojih je većina igrača ponikla u Hajdukovoj omladinskoj školi. Koju je najprije ustrojio, vodio, a kasnije preuzeo dječake iz te škole – veliki Tomislav Ivić. Pod njegovim vodstvom Hajduk je osvajao naslove jedan za drugim, a naslova bi bilo i više da u tadašnjoj jugoslavenskoj ligi nije bilo sudačkih lopovluka napretek. Luka Peruzović bio je doslovce neizostavni dio te generacije.









Postao slava u Belgiji

Nakon što je stekao uvjete za odlazak u inozemstvo, otišao je 1980. igrati u Belgiju, u Anderlecht, skupa sa slavnim trenerom Tomislavom Ivićem.

S Anderlechtom je 1981/82. došao do poluzavršnice Kupa kupova i do naslova pobjednika Kupa UEFA 1982/83. (pobjeda protiv “Benfice”). Nakon osmogodišnjeg igranja u tom klubu, vratio se u Hajduk, odigravši još jednu sezonu.

Kada ga se upita koji klub mu je draži, Hajduk ili Anderlecht, odgovara: “U karijeri sam igrao za samo ta dva kluba, pa kad me to pitate, to je kao da biram je li mi draži otac ili majka. Reći ću vam da mi je u ovom slučaju Hajduk majka, a Anderlecht otac”.









U reprezentativnoj karijeri, bio je igrač Jugoslavije (nije bilo tada lako Hrvatima do reprezentacije iz političkih razloga nakon “hrvatskog proljeća”), za koju je nastupio, od velikih natjecanja, na svjetskoj smotri 1974. i Europskom prvenstvu 1976. godine.

Trenerski put započeo je s Hajdukom 1988., on je kao jedan od sljedbenika Tomislava Ivića svuda primao pohvale za svoj rad. Uostalom, s Bahreinom je bio nadomak plasmana na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006., nakon 1:1 u gostima ispao je za jedan gol od Trinidada i Tobaga.

Kao trener, vodio je još belgijske klubove Standarda iz Liègea, R. Charleroi S.C. i Anderlecht, te katarski Al Sadd. Živi i danas u Belgiji.