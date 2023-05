‘BEOGRAD JE DŽUNGLA, TAMO VLADA ČUDOVIŠTE’! Poruka o kojoj se priča: ‘Baš nema milosti za nikoga’

Utakmica visokih tenzija igrana je jučer između Partizana i Real Madrida u ‘Štark Areni’, gdje je nakon šokantne završnice pobjedu odnio Real 82:80 i tako smanjio zaostatak u seriji na 2:1.

Partizanovi navijači Grobari priredili su još jednu večer za pamćenje svojim suparnicima i svojim igračima, ali ovaj put publika nije bila šesti igrač koji bi domaćina odveo do pobjede.

Bitka za Final Four Eurolige tako se nastavlja, a 20 tisuća navijača Partizana napravili ponovno takvu atmosferu, da se o njoj priča u Španjolskoj i Europi.

20,091 fans witness historic ATTENDANCE RECORD this season at Partizan vs Real Madrid game🔥 pic.twitter.com/X4Lb0NnNqc

— BasketNews (@BasketNews_com) May 2, 2023