BEOGRAD GA JE ‘OTEO’ HRVATIMA, IMAO JE 50 S KREVETOM! Zaludio je Hrvatsku: ‘Pjevalo se i pilo, a ovu stvar neću zaboraviti’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bio je izvanredan nogometaš, legenda je vinkovačkog Dinama, beogradske Crvene zvezde, ali i bečkog Rapida. Sulejman Halilović bio je lijevo krilo s finom tehnikom, brzinom i kreacijom. Iako je ponikao u niželigašu, Jedinstvu iz bosanskohercegovačkog Odžaka, došao je i do reprezentacije Jugoslavije. I on je tema našeg feljtona o legendama s ovih prostora…

Njegove igre na grbavim travnjacima nižih liga nisu ostale nezapažene.

Nikad čelnici vinkovačkog Dinama, danas Cibalije, nisu napravili bolji potez nego kad su 1978. godine, tadašnji prvi trener, Otto Barić sa svojim pomoćnikom Vukušićem otišli u Odžak, po Sulejmana Halilovića. Gledali su ga prije toga na utakmici između Dinama i reprezentacije Posavine za koju je igrao Halilović, dopao im se i, eto, tako je stigao u Vinkovce. U drugoligaški Dinamo.





Završio i u reprezentaciji

Za kojeg je nastupao sedam sezona, u kojem je bio najbolji igrač, dva puta najbolji strijelac Druge lige – zapad, 1981. (22 zgoditka) i 1982. godine (31 zgoditak), a 1983. godine i najbolji strijelac jugoslavenske Prve lige s 18 pogodaka.

Ako ćemo pravo, Sulejman Halilović je jedan od rijetkih koji se uspio kao igrač iz Druge lige probiti do reprezentativnog dresa. Kao član jugoslavenske reprezentacije nastupio je na Europskom prvenstvu u Francuskoj 1984. godine.U ljeto te godine nakon neuspjeha reprezentacije na Europskom prvenstvu, prelazi u beogradsku Crvenu zvezdu s kojom osvaja nacionalni kup. Za Crvenu zvezdu nastupa samo jednu sezonu, i već 1986. godine prelazi u bečki Rapid Beč u kojem je završio svoju profesionalnu karijeru 1988. godine

Kada bi se Otta Barića, koji je kasnije bio i trener Dinama, Hrvatske, Albanije, Rapida i Stuttgarta pitali koji je najbolji igrač da ga je trenirao, herr Otto bi ispalio:

„Sve ovisi koji je glavni kriterij. Ako ćeš po karijeri, trofejima i nogometnom znanju, onda je to vjerojatno Jürgen Klinsmann, ako ćeš isključivo po talentu i znanju, onda je to Sulejman Halilović. On mi je najbolji“!

I dok je vodio Hrvatsku Otto bi pričao novinarima:









„Ja sam ga doveo u vinkovački Dinamo. Išli smo po njega u Odžak. Imao je tada 50 kilograma s krevetom, ali vidio sam da je nevjerojatno talentiran. Taj je bio igračina. Kad bi lupio lažnjak, pala bi cijela tribina. Po talentu je mogao igrati gdje god je htio, ali nije bio predan nogometu, imao je svoje poroke, bio je boem… Šteta, mogao je napraviti puno više, iako se ne može reći da je napravio malo. Pa, u Austriji ga i dan-danas smatraju najboljih inozemnim igračem koji je igrao u njihovoj ligi“.

Kada je 1984. godine krenula potjera za Halilovićem bio je najbliži Dinamu, ali odjednom se pojavila Crvena zvezda s nemoralnom ponudom i „Halil„ je završio kod beogradskih „crveno-bijelih„.

Sezonu 1984/85 proveo je u Crvenoj Zvezdi sa kojoj je osvojio Kup i na 30 utakmica čak 18 puta se upisivao u strijele. U Rapid je došao na želju i preporuku, koga? Pa, Otta Barića naravno. Tu je i završio karijeru, odigrao je tri sjajne sezone i postao legenda kluba u kojem su legende već bili Cico Kranjčar i Pero Bručić, nekdašnji Dinamovci.









Inače, Halilović je akter, glavni, jednog od najvećeg događaja u povijesti vinkovačkog sporta i Nogometnog kluba koji se zvao Dinamo, danas je Cibalia. Naime, Dinamo je u Prvu jugoslavensku ligu ušao u legendarnoj utakmici protiv zeničkog Čelika, na svom terenu. U kvalifikacijama za Prvu ligu u prvoj utakmici u Zenici Čelik i Dinamo su igrali bez golova. U uzvratu je bilo čak 5-0 za vinkovačke nogometaše.

Tri puta Sulejman Halilović i po jednom Nenad Lušić i Ivica Tunjić zabijali su favoriziranim Zeničanima, ta se utakmica i danas kod starijih ljudi prepričava po Vinkovcima. Pa i u Zenici, ali ne po dobroj osnovi…

Halilović se zna prisjetiti tih dana:

„Niti vam mogu opisati koje je to slavlje bilo, niti s koliko je euforije čekana ta uakmica. Nisu samo Vinkovci poludjeli, već pola Slavonije, vozili su se u karuselu fijakeri s konjima, ljudi su sa zastavama na onim kamionima ‘tamićima’ vozili sto krugova oko Vinkovaca, pjevalo se i pilo. A utakmica je bila neviđena ekstaza, mali klub iz Vinkovaca postao je jugoslavenski prvoligaš„…