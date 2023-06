BENZEMA NE ODLUČUJE SAM O SVOJOJ SUDBINI! Evo s kime je Francuz zapravo potpisao ugovor

Sportska vijest dana je sigurno odlazak Karima Benzeme iz Real Madrida, koji je tako završio epizodu u ‘Kraljevskom klubu’, koja traje još od 2009. godine.

Karim je prihvatio nemoralnu ponudu iz Saudijske Arabije vrijednu 200 milijuna eura za jednu ili dvije sezone, zavisi o izvorima, a zanimljivo je kako Benzema još ne zna klub za koji će igrati.

Naime, ministarstvo sporta Saudijske Arabije imalo je veliki utjecaj na ovaj transfer i sam ministar Abdulaziz Al-Fajsal, tako da će zapravo oni odlučiti u kojem će klubu igrati francuski napadač.

Podsjetimo, Saudijska Arabija odlučila je podiči atraktivnost njihove lige i u skladu s tim krenuli su u lov na velika svjetska imena, a sada im za ostvarenje plana, nakon dolaska Benzeme, preostaje samo još nagovoriti Messija.

Ugovor s ministarstvom

Tako je poznati španjolski mediji ‘As’, opisao što se događalo s Benzemom zadnjih dana i kako će se sve odigrati na novoj destinaciji:

“Benzema je bio opijen arapskim izazovom. Njegov ugovor sa Real Madrid0m je de facto bio obnovljen klauzulom o osvajanju ‘Zlatne lopte’, ali je zadnjih dana promijenio mišljenje zbog neodoljivo prijedloga. Usprkos činjenici da se čini da će on igrati za Al-Itihad, igrač je potpisao ugovor sa Ministarstvom sporta Saudijske Arabije, a ono može da ga pošalje u bilo koji saudijski tim koji se kvalificirao za Azijsku Ligu prvaka”, pišu iz ‘Asa’ i dodaju:

Karim Benzema, invited to Saudi next week in order to prepare his move to Al Ittihad as new star of Arabian league. 🚨⚪️🇸🇦 #Benzema

The announcement is expected next week if all goes to plan — it could be Wednesday. pic.twitter.com/tRs20EXleU









— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023