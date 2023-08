Beckham nije slučajno zvao Modrića da mu se pridruži na kupanju u Hrvatskoj

Luka Modrić družio se na južnom Jadranu s Davidom Beckhamom i njegovom obitelji, a pojedini španjolski mediji u tome ne vide nikakvu slučajnost.

“Luka Modrić će se priključiti Leu Messiju u Inter Miamiju?”, piše španjolski AS.

“Luka nije slučajno završio na druženju s poznatim Englezom”.

Itekako je Luka privukao pozornost španjolskih medija. Družili su se na otoku Šipanu, suvlasnik nogometne momčadi s Floride dakako je u prvom planu. Odmah su se pojavile razne priče, pa i ta o mogućem dolasku Modrića na zimu.

Jer osim Messija, u Inter su stigli i Sergio Busquets, odnosno Jordi Alba, a dođe li Modrić, moglo bi se govoriti o nastavku ekspanzije s bivših igrača Barcelone, na one iz Reala.

Carlo Ancelotti dao je svojim igračima nekoliko slobodnih dana nakon što je Real u petak odigrao svoju utakmicu španjolskog prvenstva u kojoj je pobijedio Celtu s 1:0. Modrić se uputio na Šipan, a Beckham ga je dočekao na prijateljskom razgovoru, čije su teme zasad nepoznanica.

