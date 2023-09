Beckham Modriću nudi nešto puno vrjednije od milijuna u Miamiju: Luka bi mogao napraviti neočekivani zaokret

Autor: Andrija Kačić Karlin

Mora da su bile zanimljive nogometne ćakule nedaleko čuvenih dubrovačkih zidina. Na otoku Šipanu našli su se, na molu pokraj mora, David Beckham i Luka Modrić. Beckham kao ultrabogati vlasnik Intera iz Miamija i Modrić kao veteran Reala i svjetskog nogometa.

Mnogi su u tom susretu vidjeli štošta znakovito. Sezona je počela, a Modrič nije u prvome planu u Raealu. A nedavno je potpisao novi jednogodišnji ugovor. Silno je želio ostati u Realu a pritom je odbio nekoliko puta unosniju ponudu iz Saudijske Arabije. Izazvalo je to divljenje u nogometnom svijetu. No, svatko tko pozna Luku zna da će biti frustriran ako neće igrati redovito. Jer, on je jednostavno takav.

Pa su se rasplele priče. Poput one, ta sigurno je Beckham pitao Modrića bi li došao kod njega u floridski Inter.





“Tu su već Leo Messi, Jordi Alba i Sergio Busquets, kad bi i ti došao bili bismo spektakularna momčad”.

Svaki transfer ima cijenu

Sve da je to Beckham i rekao teško bi se Real odlučio tako naglo pustiti Modrića koji je odlična alternativa. Ali, svaki transfer ima cijenu, američki klub u vlasništvu Beckhama sposoban je poslati nemoralnu ponudu. I ne bi trebalo biti ništa nemoguće.

No, svi znamo, a i vidjeli smo zadnji reprezentativni popis našeg izbornika Zlatka Dalića, da Luka želi i dalje igrati za hrvatsku reprezentaciju. I nastupiti dogodine na Euru u Njemačkoj. Što je za Hrvatsku praktički domaći teren. I zato je ostao u Europi.

I tako dok su obitelj Beckham i obitelj Modrić točali noge u moru sigurno su se vodili razgovori oko eventualnog angažmana Luke u Sjedinjenim Američkim Državama. Ma, da je bila riječ i o šali morala se negdje potkrasti neka ozbiljnost, neka buba u uho Modriću. Jer, ako će u Realu stalno sjediti na klupi može i njemu prekipjeti, zar ne?

Kada je odbijao ponudu iz Saudijske Arabije zacijelo nije pretpostavljao da će u Realu biti u drugom ili trećem planu. Naime, Modrić je za sljedeće tri godine kod Saudijaca mogao uzeti nekih šest stotina milijuna eura. Ipak, ostao je u Realu, potpisao je ugovor na samo godinu dana, odbio je sve ostale ideje.

“Mene novac ne zanima na taj način, želim znati jesam li potreban ili ne”.









Miami nije isključena opcija nakon Eura?

To je Luka rekao na sastanku s čelnicima Reala. I zaista, Modrić nikad nije razgovarao o novcu s Madridom. Nije iskoristio prednost ponuda koje je imao. I bio je presretan kada je na stol dobio novi ugovor. Za razliku od Benzeme koji je pohitao prema Saudijskoj Arabiji.

Samo da znate, Benzema je pristao na duplo manji novac nego što su Saudijci nudili Modriću. Ovaj iskusni tamnoputi francuski napadač je potpisao ugovor s Al Ittihadom prema kojem će imati godišnju plaću od 100 milijuna eura, ali je dobio i bonus od 20 milijuna, za promociju Saudijske Arabije. Luki se nudilo dvostruko više.

A što sada kada Modrić postaje svjestan da nije potreban. U tri utakmice Reala jedva je odigrao 60 minuta. Čak je i trener Reala Carlo Ancelotti rekao „kako primjećuje da Modrić nije baš zadovoljan”.









Hoće li ga zagolicati eventualna ponuda Davida Beckhama? U rujnu će Modrić napuniti 38 godina. Dakle, samo što nije. Možda će sezona na američkom kontinentu biti i njegova posljednja.

Ipak, konačnu odluku daje Real. A on prvo ne želi izgubiti Modrića kao sadašnji i budući brand kluba, drugo platio mu je i novi ugovor. I treće, treba ga. Možda ne kao prije, ali kao jaku pričuvu, to je barem jasno.

Ali, tko zna. Možda Modrić ode na Floridu sljedeće ljeto, za godinu dana. Kao plod razgovora na otoku Šipanu. I onda dobije, poput Messija, možda i neki postotak, a to se pokazalo baš u njegovom slučaju kao pun pogodak kad je došao u Miami…