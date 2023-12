Beckham je možda Modriću ponudio nešto vrjednije od milijuna, ali ovo sad sve mijenja

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ističe nam ova godina… U životu i karijeri najboljeg hrvatskog nogometaša svih vremena, ali i u svjetskoj povijesti ove igre i jednog od najinteresantnijih i najdugotrajnijih igrača Luke Modrića s 38 na leđima bila je to godina velikih odluka i velikih događaja.

Svi nesumnjivo znamo da Luku Modrića nećemo još dugo gledati kao aktivnog igrača za zelenom travnjaku. On, pak, u svojim poznim igračkim godinama i dalje dokazuje svoju veličanstvenu maštu, kvalitetu i nadahnuće. Kao da prkosi svim biološkim zakonima. Luka Modrić još uvijek je prevaga na terenu, makar ga španjolski novinari ne puštaju na miru. Kao i svih prethodnih 12 godina u Realu. Ili ga slave ili ga kritiziraju.

U punom ritmu Modrić gazi i čeka Euro s hrvatskom reprezentacijom, a utakmica koju je u španjolskom prvenstvu odigrao protiv Villareala može se bez odveć razmišljanja proglasiti njegovom najboljom partijom u ovoj godini. Bio je to „one man show„, gađao je vratnice, asistirao je Bellinghamu za pogodak vrhunskom majstorijom, a poslije je zabio. Igrao je svih 90 minuta, pretrčao gotovo 12 kilometara, a nakon dvoboja nije bio ni uspuhan.

Modrić je čudo

Kako? Otkud mu snaga?

Oni koji dobro poznaju Luku Modrića, svi koji su igrali s njime, trenirali ga, svjedočili njegovom pristupu radu dobro znaju o kojoj je pojavi kod njega riječ. Dakle, Luka Modrić je uvijek, baš uvijek motiviran. Njegov pristup svakom treningu navlas je isti kao pristup prije finalne utakmice, primjerice, svjetske smotre. On na treningu ne zna za odmor, „šverc„, odrađivanje posla. On je na treningu uvijek najborbeniji kao i u dresu hrvatske reprezentacije.

Što nas, biti ćemo iskreni, izbezumljuje. Jer, bezbroj puta smo ponovili, po običaju najborbeniji igrači u momčadi su oni najmanje kvalitetni. Oni najbolji to redovito nisu. Kod Modrića ja obratno. Iako najbolji, slavan, znan, bogat, afirmiran inđ ostvaren, on je uvijek najborbeniji. Jednostavno, on drugačije niti ne zna.

Mislite li da bi Modrić potpisao još jednu sezonu za Real, a na inzistiranje starog lisca, trenera Carla Ancelottija, da u kraljevskom klubu nisu bili svjesni što im još može donijeti. A s druge strane stajala je viešstruko bogatija ponuda iz Saudijske Arabije koju Modrić uopće nije shvaćao ozbiljno, jer je znao da za Real još uvijek može biti presudna poluga.









Još nije za Saudijce i Amerikance?

Baš ova zadnja njegova utakmica protiv Villarreala potvrdila je klasu igrača u poodmaklim godinama. Svjetski nogomet nikad nije svjedočio tako čudesnoj pojavi. Obično aktivni igrači kada zađu u Modrićeve godine odskitaju se do Kine, Saudijske Arabije ili Sjedinjenih Američkih Država, pokupe bogatstvo za gol-dva i pokoju asistenciju, podebljaju račun i vele – zbogom.

Probao je i David Beckham, nekdašnji legendarni nogometaš, danas vlasnik prebogatog Intera iz Miamija na Modrićevom teritoriju, u Dubrovniku, dozvati Luku kod njega u klub, da s Messijem zaključi karijeru, naravno pod basnoslovnim uvjetima. Luka je i to odbio, njegova je želja igrati vrhunski nogomet, usput se spremati da reprezentaciju povede na Euro. Znamo da to u njegovoj mašti znači da je povede „do kraja„.

A to kako se Modrić nosi s kritikama je fascinantno. Od prvog dana u Realu kada su ga nogometni „pikzibneri„ proglasili čak i najgorim pojačanjem u povijesti Reala, pa sve do danas, Modrić nije ni trepnuo. Uvijek bi dočekao svoj trenutak razigranosti, forme, pobacavši kritičare u blato, opčinjavajući nogometni svijet maestralnim izvedbama.









I danas se špekulira kada će Modrić napustiti Real i gdje će se skrasiti. To nije tema gdje će se samo Modrić pitati, presudnu ulogu ima struka i uprava Reala. Naime, u klubu žele, posve osvježiti i renovirati cijelu momčad za sljedeću sezonu. Nije tu u pitanju samo činjenica treba li im Modrić ili netko drugi. Real želi sastavljati novu, mlađi, ali i dalje, superiornu momčad.

Modrić je, eto, sada pokazao, još jednom da je koristan Realu, makar je u dosadašnjem dijelu sezone znao biti u zapećku. Ili bismo prije mogli reći kako je trener Ancelotti znalački radpolagao s resursima momčadi, time i s Modrićevom energijom.

Kako Real muku muči i s ozljedama za očekivati je da će Modrić ostati u Madridu do kraja sezone, dočekati spreman Euro u Njemačkoj. I tek tada će put pod noge. Ponuda će biti napretek, unosnih i impresivnih. Pretpostavljamo da će se Modrić nakon Eura i oprostiti od hrvatske reprezentacije, a na Savezu je da u suradnji s Uefom i Fifom. I Realom dakako, upriliči ovome sjajnom sportašu veličanstveni oproštaj.