BAYERN U SLOBODNOM PADU! Kovač pobijedio u golijadi, Kramarić igrao u porazu

Tuchel je doživio još jedan neugodan poraz na klupi Bayerna, a ovaj put je bolji od kluba iz Münchena bio Mainz s 3:1 i tako nastavio svoj neporaženi niz od sad već 10 utakmica.

Bayern je poveo rano u susretu golom Sadija Manea i čuvali su gostujući igrači vodstvo do 65. minute, a onda je izjednačio Ajorque, nakon loše rekcije Sommera.

Na 2:0 povećava Leandro Barreiro u 73. minuti, da bi poraz Bavaraca zapečatio Aaron Martin u 79. minuti susreta i tako otvorio mogućnost Borussiji da preuzme vodstvo Bundeslige.

Bayern have gone four consecutive games without a win for the first time since October 2018:

◎ Man City 3-0 Bayern

◎ Bayern 1-1 Hoffenheim

◎ Bayern 1-1 Man City

◎ Mainz 3-1 Bayern

Out of the UCL and will be knocked off top spot if Dortmund win this evening. 🫣 pic.twitter.com/Okltg1gLGt

— Squawka Live (@Squawka_Live) April 22, 2023