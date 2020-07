BAYERN TRIJUMFALNO ZAVRŠIO SEZONU! Perišić asistirao u osvajanju 20. kup trofeja u povijesti!

Nogometaši Bayerna iz Muenchena po 20. su put u klupskoj povijesti osvojili Njemački kup, oni su u subotnjem finalu u Berlinu uvjerljivo svladali Bayer iz Leverkusena sa 4-2 (2-0), a hrvatski reprezentativac Ivan Perišić bio je asistent za četvrti pogodak Bavaraca na utakmici.

U 89. minuti Perišić se sjurio po lijevom krilu, a nakon što je stigao do gol-aut linije uputio je povratnu loptu kroz noge svog čuvara za natrčalog Roberta Lewandowskog koji je s pet metara postigao svoj drugi pogodak na utakmici.

Bavarce je ka jubilarnom 50. domaćem trofeju, uz 20 kupova imaju i 30 naslova prvaka, poveo David Alaba odlično izvedenim slobodnim udarcem sa 18 metara u 16. minuti, a na 2-0 povisio je Serge Gnabry u 24. minuti nakon odlične suradnje s Joshuom Kimmichom. Kimmich je osvojio loptu na polovici Bayera i zatim dodao loptu na desni bok za Gnabryja koji se sjurio u kazneni prostor i pogodio suprotni kut Hradeckog.

Za 3-0 pogodio je Lewandowski svojim 50. golom u sezoni, ali uz obilatu pomoć vratara Bayera Hradeckog. Lewandowski je prihvatio dugo ispucavanje Neuera i uputio uštar udarac sa 25 metara kojega Hradecky nije uspio ukrotiti. Vratar Bayera pokušao je odbiti loptu dlanovima, ali ona se od tla odbila njemu kroz noge i “ušuljala” se u mrežu.

Bomba do Neuer pra Robert Lewandowski que chuta no gol e o goleiro mão de alface do Leverkusen aceita. 😂

FC Bayern muito próximo do título! pic.twitter.com/HROWCpD3TH

— München Brasil #MEI8TER 🏆 (@MunchenBrasil) July 4, 2020