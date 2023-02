BAYERN RAZBIO KOVAČA ZA VRH BUNDESLIGE: Glavna tema u Njemačkoj je i dalje otkaz Hrvatu

Niko Kovač ipak se nije uspio osvetiti svom bivšem klubu te je njegov Wolfsburg kod kuće s 4:2 poražen od mihenskog Bayerna koji je tom pobjedom preuzeo vrh Bundeslige.

Bayern je već nakon 18 minuta vodio s 3:0. Coman dva puta i Muller za 3:0 riješili su susret već u prvih 20 minuta. Do kraja poluvremena Wolfsburg smanjio na 3:1.

Mala nada je ušla u “vukove” kada je Kimmich isključen u 54. minuti. Ipak sigurnu završnicu omogućio je Musiala koji zabija za 4:1, a konačnih 4:2 postavio je Svanberg.





Neuer ljut na klub

Oko Bayerna je velika svađa zbog Neuera koji je razočaran što je klub dao otkaz treneru vratara Hrvatu, Toniju Tapaloviću: “Mogu shvatiti da je Manuel ovom odlukom osobno pogođen, ali sam očekivao drugačije ponašanje od njega, ipak je on kapetan ove momčadi” rekao je Hasan Salihamidžić, sportski direktor Bavaraca.

“Da sam bio na Manuelovom mjestu nikada ne bih dao takav intervju, nimalo nije pridonio miru u klub” rekao je trener prvaka njemačke o situaciji s Neuerom. Ovo je i dalje tema broj jedan u Njemačkoj jer se čak priča da bi legendarni golman mogao napustiti klub.

“Bio je to strašno jak udarac za mene. O njegovom su me otkazu obavijestili klupski službenici. Stiglo je to niotkud. Za Tonija je također bilo iznenađenje. Nisam razumio što se događa. Jako me pogodilo. To je bila najbrutalnija stvar koju sam iskusio u karijeri. Kao da mi je netko iščupao srce” rekao je Neuer za The Athletic prije nekoliko dana.