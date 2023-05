BAYERN POTPISAO MLADOG HRVATA! Od njega se očekuje da postane sljedeći Gvardiol

Kako se najavljivalo svoj potpis na ugovor s Munchenskim Bayernom stavio je, sada već bivši, mladi 16-godišnji branič Osijeka i Hrvatske U-17, Ljubo Puljić.

Jedina prepreka dosadašnjem potpisivanju ugovora bile su godine maloljetnog Puljića, no na 31. svibnja Ljubo je napunio 16 godina i kao poklon dobio je ugovor s Bavarskim gigantom.

Ljubo Puljić bit će priključen Bayernovoj U-17 momčadi, gdje već igra dvije godine stariji Lovro Zvonarek, kojeg je Bayern doveo iz Slaven Belupa za 1,8 milijuna eura.

Tako je Osijek završio posao koji bi sa svim bonusima mogao iznositi 2,8 milijuna eura, a Puljić će dobiti priliku dokazati neosporni talent van granica Lijepe naše.

Jako zadovoljni

“Ljubo je snažan branič s čvrstim pristupom. Ima odličan mentalitet i uvijek daje sve od sebe na terenu za svoju momčad. Osim toga, ima odličan karakter”, izjavio je sportski direktor FC Bayern Campusa Altintop i dodao:

“Jako smo zadovoljni što je naš skautski tim oko planera momčadi Floriana Zahna uspio provesti ovu promjenu s velikom snagom i što se Ljubo seli u kampus”, rekao je Altintop.

Official: FC Bayern have completed the signing of Croatian talented centre-back Ljubo Puljić from NK Osijek. Transfer fee, less than €1m. 🔴🇭🇷 #FCBayern

Puljić joins on a long-term contract and he will be initially part of U17 team. pic.twitter.com/E42o1pQxsk









— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2023