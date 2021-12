BAVARSKI HOLLYWOOD PRED PROBLEMOM: Pokrenuta istraga protiv Salihamidžića i društva

Članovi uprave Bayerna iz Münchena nalaze se pod istragom zbog kršenja zakona o minimalnoj plaći u klupskoj omladinskoj školi.

Među osumnjičenima za ovaj prekršaj su šef uprave Oliver Khan, sportski direktor Hasan Salihamidžić i bivši šef kluba Karl Heinz Rummenigge.

Njemački “WDR” piše kako su trojica osumnjičeni za moguće kršenje zakona o minimalnoj plaći, nakon što su navodno zapošljavali trenere mlađih kategorija na minimalnu plaću od 450 eura i potom ih tjerali da rade i više od propisanog radnog vremena.

Kako se navodi nekoliko bivših trenera mlađih kategorija tvrdilo za “Sport Inside” da su radili mnogo više od dopuštenih deset sati u sklopu posla plaćenog 450 eura.

Vodi se istraga

Bayernu je dioničarsko društvo, pa je tako istraga usmjerena na članove uprave, a pojedinačna krivica može biti utvrđena tek nakon istrage.

Osim njih trojice, istražnim postupkom su obuhvaćeni i zamjenik predsjednika Bayerna i još jedan član uprave.

