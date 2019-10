‘BATIGOL’ JEDVA STOJI: Čuveni argentinski napadač proživljava dramatične trenutke

”Imam problema s običnim hodanjem jer sam za nogomet dao više nego što sam trebao”, rekao je Batistuta, pa je objasnio o čemu se točno radi:

”Volim ovu igru, taktike, treninge i sve što se događa na terenu. Nisam bio takav kad sam bio mlađi, ali nogomet je kroz godine postao moja strast. Postao je moj život i zrak koji udišem. Na žalost, to je ostavilo traga na mom zdravlju. Dao sam više nego što je tijelo moglo podnijeti i zato danas plaćam cijenu”, bio je iskren Batistuta.

Legendarni argentinski napadač koji je igrao u vrijeme kada su nogometnim terenima trčali možda i najbolji igrači poput Ronalda, Ronaldinha, Zidanea, Figo, obilježio je devedesete godine prošlog stoljeća u talijanskoj ligi, već godinama ima velikih problema s nogama. Javnosti je 2017. godine otkrio da jedva hoda zbog ozljeda koje je zaradio tijekom karijere.

Dvije godine se stanje nije promijenilo pa je Batistuta otišao na operaciju gležnjeva.

“Nadam se da ću konačno moći hodati kao normalna osoba”, kaže 50-godišnji Argentinac koji je karijeru završio 2005. godine.

“Znao sam često plakati od bola. Prijatelja liječnika sam molio da mi amputira noge, rekao sam mu da ovo nije život. Osjećao sam bol, bol, samo bol i puno bola. Bilo je dana kad nisam mogao ustati iz kreveta, kad sam plakao od bijesa i rekao sam sebi da ne mogu ovako završiti. Bio sam teško bolestan, patio sam i odlučio sam na operaciju. U sljedećih 40 dana vidjet ćemo je li bol potpuno nestao.”

