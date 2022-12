BAŠ TU SE VIDI RAZLIKA IZMEĐU DINAMA I HAJDUKA! Priča o dobrom transferu od tri milijuna eura za potentnog mladog napadača sve je samo ne dobra politika…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nije lako Hajdukovoj upravi. Mnogi prodaju svog donedavnog dragulja Marina Ljubičića tumače lošim potezom. Momak, mladi reprezentativac, odlaskom na posudbu u austrijski LASK iz Linza kao da je procvjetao.

Dočim je u Hajduku bio pod golemim pritiskom, na mjestu napadača igrao dosta turbulentno, još pamtimo njegov dječji plač kada bi promašio veliku šansu, u austrijskoj ligi postao je prava zvijer. Hajduk ga je posudio LASK-u s pravom prvootkupa. Već tada je mnogima bilo jasno da je Ljubičićeva karijera u Hajduku okončana. Ukupno je Ljubičić odigrao 44 službene utakmice za Hajduk, a pritom je zabio devet golova, te četiri asistencije.

Mnogi su odmah zaključili odlaskom Ljubičića na posudbu da je Hajduk napravio krivi potez, loš posao.





Ovo je bio jedini način?

Napose kad su počele stizati vijesti iz Austrije. Ljubičić je u Austriji zabijao golove kao čavle u zid. Nakon što je Ljubičić odigrao sjajnu polusezonu i postigao 13 pogodaka u samo 17 utakmica, čelnici LASK-a odlučili su iskoristiti mogućnost za otkup Ljubičićevog ugovora te ga dugoročno vezati za svoj klub.

A Hajduku je pripao pristojan novac, makar ni približan onome koje ostvaruje Dinamo u svojim transferima. To je to pitanje izloga, kada se igrač dokaže u Europskoj ligi ili Ligi prvaka cijena mu se jednostavno množi. Ljubičić nije takav primjer. Još nije bio ni na svjetskoj smotri, sada je tržište, baš ono najbogatije, usmjereno prema igračima koji su blistali u Kataru, pa se Ljubičićeva prodaja pod nekim argumentima može shvaćati i kao uspješna.

Pa u Hajduku mogu biti i zadovoljni i nezadovoljni. Ta tri milijuna eura koji će LASK kao odštetu uplatiti Hajduku nije golem novac. Čim se Ljubičić pojavio tvrdilo se da će biti prodan za kud i kamo veći novac. No, opterećenje koje ga je saplitalo, te Hajdukova izopćenost iz europskih natjecanja učinili su svoje. I ovo je bio jedini način da se na tom mladiću zaradi.

Problem će nastati, naravno ako Ljubičić nastavi sa sjajnim partijama, kada se taj igrač proda za tri ili četiri puta veći novac. Pa će mnogi uskliknuti: “Ta, gdje nam je bila pamet?”

Jasno, Hajduk je izgubio pravog igrača, napose perspektivnog. To shvaćaju mnogi navijači. I već odmahuju glavama ako u skoroj budućnost Hajduk za napadača uzme nekog jeftinijeg stranca, a ovakav igrač razvaljuje po Austriji.

No, kada u blagajni nedostaje novaca prodaje se obiteljsko srebro. Ne gleda se daleko unaprijed, gleda se samo sutra. Pa što bude – bude. Nije to nikakva novost oko Hajduka i njegovih i ulaznih i izlaznih transfera. Sve se radi na mah, nema planske kupnje, kamoli prodaje. Usput, navijači ultimativno zazivaju osvajanje naslova prvaka. Što se pokraj zasad moćnog Dinama teško može očekivati. A kako postati prvak kada se prodaju najbolji i najperspektivniji igrači? Na to nitko ne zna odgovor.









Na koncu priče, kao i uvijek, postavlja se pitanje i načina na koji Hajduk djeluje. Složenost odnosa unutar kluba kojim upravljaju ljudi odabrani od navijača nema kod svih simpatije. Opet, teško je biti uvjeren da bi se kod istinskog vlasnika radilo bolje. U tom prijeporu oko života Hajduk funkcionira godinama bez osvojenog prvenstva. Pa se stvara kritična masa koja je uvjerena da bi s drugačijim modelom upravljanja Hajduk bio konkurentniji i uspješniji. I koja prodaju Ljubičića stoga vidi kao promašaj.