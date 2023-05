BAŠ SE ŽELE POTUĆI S MODRIĆEM I OSVETITI SE! Zbog jedne stvari strepi cijela Hrvatska, ovdje prijeti opasnost

Autor: Andrija Kačić Karlin

Manchester City i Real. Uzvrat. Prva utakmica u Madridu 1:1. I naravno da nije gotovo. Iako će mnogi reći da je neodlučenim ishodom u španjolskoj prijestolnici City predvođen Guardiolom ne samo blagi već i izraziti favorit.

Ni slučajno, dodali bismo. Kako je napisao jedan engleski novinar. „Pa, tko može biti favorit protiv Reala? Ta momčad koju organizirano vodi Hrvat Modrić djeluje poput uspavane kobre. Kada mislite da je usnula ona vas ugrize, otruje i pošalje pod zemlju„.

Sviđa nam se taj stil pisanja. Ipak, činjenica jest, pa po mlade igrače u Manchester Cityju čak i kompromitirana, da se boje jednog tipa od 37 godina. Koji se sjajno nosi s igračima desetak i više godina mlađim. Real i Manchester City su iz Lige prvaka stari znanci. Te, Pep Guardioa dobro zna što mu je Modrić kadar učiniti. Jednom smo napisali, „ako se Guardila koga boji onda je to Modrić„.





Veliki ispit za Modrića i ekipu

Real ima takvu igru da mu je posve svejedno igrači na domaćem ili gostujućem terenu. S druge strane, City se orijentira na posvmašnji posjed lopte i kombinatoriku. To je jednostavno u Guardiolinoj filozofiji nogometa otkako je Barcelonu dvaput doveo do vrha Europe.

No, kako to da u Bayernu i Cityju to nije uspio. Klupske uprave su mu kupovale sve igrače koje bi poželio, ali nije uspijevao. Vjerovali su mu i predsjednici klubova i navijači, na kraju je morao, primjerice, iz Bayerna otići s gorčinom. Nije nemoguće da mu se slično dogodi i u Cityju ako ne preskoči Real i u finalu ne bude bolji od pobjednika iz duela Milana i Intera.

Guardiol je doveden u Manchester City ne samo zbog dominacije u engleskom nogometu, nego i zbog osvajanja Lige prvaka. A kiksa iz sezone u sezonu, lani ga je uspjeha stajao baš Modrićev Real. A Luka ima poseban izazov, jer u četiri gostovanja nikad nije slavio u Manchesteru protiv Citya, a sad je to imperativ za prolaz…

Modrića i momčad vodi čuveni strateg, sjajan nogometni pragmatičar i filozof Carlo Ancelotti. Taj majstor zanata u velikim utakmicama uvijek pokazuje raskošne reakcije. A kako ni njemu ne cvjetaju ruže, jer Barcelona će biti španjolski prvak, njegov je doslovce imperativ osvajanje Lige prvaka. Tek toliko da pokaže koliko vrijedi.

Ancelotti najozbiljnije računa na Modrića, unatoč njegovim godinama. Uostalom, na njegovu inicijativu vremešni Luka će dobiti još godinu dana ugovora s Madriđanima. Budite uvjereni, da nisu svjesni u kakvom je Luka fizičkom i psihičkom stanju od ugovora ne bi bilo ništa. U suvremenom nogometu nema sentimenta ni pozivanja na bivše zasluge.

Pa, kada sagledamo cijelu ovu priču gotovo pa ispada da je glavni lik ove polufinalne priče Lige prvaka Cityja i Reala jest upravo Luka Modrić. Real može proći samo s raspoloženim Lukom, kao što City ide do finala samo ako zaustavi Modrića.









Pritom, mi gledamo samo jedno, želimo samo sljedeće. Da nam se Luka ne ozlijedi, svi smo mislima već na završnom turniru Lige nacija koji se održava od 14. do 18. lipnja u Nizozemskoj. Naravno da mu želimo pobjedu nad Cityjem i finale u Istanbulu 10. lipnja. Samo četiri dana prije polufinalnog sraza Hrvatske i Nizozemske u Rotterdamu.

I znamo da neće biti umoran, tako igra cijelog života, svaka tri-četiri dana. A dođe li kao osvajač Lige prvaka biti će i prepun samopouzdanja i ideja.

Zato on i jest fenomen kakav nogometni svijet dugo, a možda i nikad nije vidio.