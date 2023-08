Baš ovo je dokaz kakav se pojavio problem na Maksimiru: Odjeknut će kao ‘bomba’ ako padne na ovom ispitu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinamo u četvrtak navečer igra utakmicu sezone protiv praške Sparte. Nakon nevjerojatnog posrnuća u sudačkoj nadoknadi protiv grčkog AEK-a mnogi ovu utakmicu i eventualni plasman u Europsku ligu, što donosi prolaz preko Čeha, smatraju utješnom nagradom. Ne, ni slučajno, To je posve krivi pogled prema utakmicama protiv Sparte.

Plasman Dinama u Europsku ligu donio bi zadovoljštinu i igraču, i novom treneru Sergeju Jakiroviću i novoj upravi. Uostalom, zašto gledati na ovaj dvoboj kao na utješnu nagradu?

Ta, Dinamo je mogao proći AEK, potom ispasti od belgijskog Antwerpa. Isto bi igrao Europsku ligu. A igrati Europsku, znatno komercijalniju ligu, izbjeći pritom Konferencijsku – Dinamu znači kud i kamo veću dobit.





Česi imaju velike ambicije

Eh sad, u kojem psihičkom stanju igrači i novi trener čekaju taj izazov ostaje nam za vidjeti. Sparta je dekadama perjanica češkog nogometa. Klub s golemom tradicijom, ali i ambicijama.

I dok Dinamo pojačava brzinu u prijelaznom roku slijedi sraz koji će determinirati sve dosadašnje odluke uprave. Jer, ruku na srce, ulazak u Europski ligu značio bi da se zadržala ljestvica europskih dometa od prošlih godina. Sve ispod bio bi poraz nove strukture uprave. Koja je svojim dolaskom najavljivala velike stvari, no tih par minuta neusredotočenosti u Ateni i zaostatak od nekoliko bodova iza Hajduka na startu prvenstva baca posve drugu sliku na današnji Dinamo.

Ceh je platio trener Igor Bišćan. Sigurni smo da ne bi dobio otkaz da je u domaćem prvenstvu imao stopostotni učinak, ma štogod se dogodilo u Ateni. Ovako, i u upravi su se zabrinuli da je Bišćan ili ispustio ili pomiješao konce. Na koncu konca, domaće prvenstvo je ipak najvažnije, Ono je temelj, iz njega se ide ili u kvalifikacije za Ligu prvaka, pa se može doći barem do Europske lige, svi ostali plasmani osim prvog mjesta nudi tek – Ligu za siromašne. Konferencijsku ligu.

Zato je sada Sergej Jakirović pred utakmicom svog trenerskog života. Doveden tri dana prije prve utakmice s Pražanima ne može uigrati momčad, može je osokoliti, malo izmiješati, no sve je to rizik. Jer, da je došao u Dinamo Ancelotti, Mourinho ili Guardiola susreo bi se s istim problemom kao i Jakirović. Nerješivim.

Zato se ova utakmice zaista ne smije doživljavati kao neka utješna nagrada. Ona je po Dinamo sudbonosna, pa možda i po novu upravu. Znano je da u Dinamu vrije, dugo se očekuje (podijeljena) Skupština. A otkaz Bišćanu nakon što je dvadesetak ranije uprava kluba javno njemu dala maksimalno povjerenje dovoljno govori kakva se vulkanska lava kotrlja maksimirskim hodnicima.

Zato ne čudi ova odjednom silna agilnost Dinama u prijelaznom roku, no to je sve posao koji će se moći isplatiti i uvidjeti tek nakon dvoboja protiv Sparte. Dinamu nikad ovako nije visio nastavak prvenstva, a u Europi je od idilične situacije došao do strepnje da igra Konferencijsku ligu. Koja Barišiću, Šimiću i ostalima nije bila ni u primislima.









Kako bilo, Jakirović ima još jedan imperativ. Osvajanje naslova hrvatskog prvaka. No, to će morati učiniti s posve drugačijom postavom nego ovom koju smo gledali ovih dana protiv Grka. Mnogi igrači su praktički već zakapareni i prodani, stigla su neka nova pojačanja. Igrači se moraju odmah postavljati u momčad, a nisu prošli zajedničke pripreme. Sve nekako izgleda zbrda-zdola.

I zato bi prolaz preko Sparte bio golemi stimulans i ohrabrenje. Sve ostalo bi kod navijača izazvalo ogorčenje i kod već davno navijača bi se stvorio još veći jaz.