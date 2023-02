BAŠ NIKOG JUGOSLAVIJA NIJE TAKO SLAVILA KAO TOG JOSIPA! Kakvu je ekstazu i neviđenu euforiju izazvao to se nikad neće zaboraviti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nitko nikad, ne samo u nogometnom smislu jedne večeri nije bio slavljen kao on. Njegovo ime zazivano je poput spasitelja, on je u jednom trenutku postao najslavniji čovjek bivše države. A samo zbog jednog gola u igri koja se zove nogomet. On je Sarajlija, Josip Katalinski, s nadimkom – Škija. I on je tema našeg feljtona o legendama s ovih prostora…

Gol Josipa Katalinskog na Wald stadionu u Frankfurtu u utakmici protiv Španjolske 13. veljače 1974. godine, utakmici koja je bila „majstorica“ za odlazak na Svjetskom prvenstvo u Njemačkoj 1974. godine je sigurno njegov najdragocjeniji i najvažniji pogodak u cijeloj igračkoj karijeri. Upravo taj pogodak je Jugoslaviju kvalificirao na tu svjetsku smotru.

I izazvao neviđenu euforiju, ekstazu u državi.





Gol koji se pamti

Zbog te utakmice u bivšoj državi kupovali su se prvi televizori u boji, a na frankfurtskom Waldstadionu natiskalo se 63 tisuće gledatelja, od kojih 50 tisuća, navijača Jugoslavije, radnika u Njemačkoj. “

Jugoslavija je tu utakmicu dobila s 1-0, baš njegovim pogotkom glavom, na asistenciju Ivana Buljana, Hajdukovog igrača. Nakon što je Jugoslavija u skupini imala isti broj bodova sa Španjolskom i istu gol razliku. Moralo se pristupiti posebnoj utakmici, nazvanoj – „majstorica„. Katalinski je postao junakom države koja će se kasnije, nakom samo 17 godina raspasti u krvi i ratu.

Bio je on zaista zanimljiv i osebujan lik. Nogometnu karijeru počeo je u omladinskom pogonu Igmana sa Ilidže, međutim već 1964. godine se priključuje juniorima Željezničara. Već sljedeče godine sa samo 17 godina debitirao je za prvu momčad. Bio je član slavne generacije Željezničara koja je 1972. godine postala prvak Jugoslavije.

U dresu Željezničara odigrao je više od 350 utakmica, te postigao više od 100 golova, iako je bio obrambeni igrač. Što je fenomenalan doseg. Za reprezentaciju Jugoslavije je odigrao 43 utakmice i postigao deset golova.

Nakon deset godina provedenih u Željezničaru, 1975. godine odlazi u francusku Nicu, gdje ostaje sve do 1978. godine, kada zbog kroničnih problema s ozljedama odlučuje prekinuti svoju igračku karijeru. Imao je samo 30 godina. Tri sezone je igrao za francusku Nicu i u 103 utakmice i postigao 28 golova.









Inače, kada je tek došao u Nicu, renomirani francuski časopis “France Football” mu je posvetio cijelu stranicu sa naslovom – ”Škija – Bič Božji!”

A bio je često po francuskim medijima, jer je tijekom svog boravka u Nici bio veliki prijatelj sa slavnim francuskim glumcem Jean Paulom Belmondom.

Nakon epizode u Nici vratio se u Sarajevo gdje je bio i ostao tijekom rata u Bosni i Hercegovini. U razgovorima se volio sjećati najslavnijih dana svog Željezničara:









„Imali smo sjajnu momčad, na čelu s velikim stručnjakom Milanom Ribarom. Donijeli smo taj prvi naslov na Grbavicu i to u veoma žestokoj konkurenciji. Vodili smo bitku sa beogradskom Crvenom zvezdom. Na kraju smo osvojili 59, a Beograđani 49 bodova. Bila je to nezaboravna generacija, pamtim svako ime: Slobodan Janjuš, Dragan Kojović, Velija Bećirspahić, Blagoje Bratić, Enver Hadžiabdić, Branimir Jelušić, Boško Janković, Josip Bukal, Edin Sprečo, Avdija Deraković, Slobodan Kojović, Fahrija Hrvat, Džemaludin Šerbo, Nusret Kadrić, Hajrudin Saračević, Miloš Radović i Željko Rodić.

U nezavisnoj Bosni i Hercegovini Katalinski je bio predsjednik Željezničara. Zaslužan je za opstanak kluba u ratnim vremenima.

„Težak je to bio period.. Ne ponovilo se, ali naš Željo je opstao, a kasnije se i vratio na svoju Grbavicu. Mojoj sreći nije bilo kraja. Još kad su došči naslovi“.

Potom je radio kao koordinator Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Također, završio je trenersku edukaciju, te diplomirao tjelesni odgoj, pa je 1998. vodio i zenički Čelik.

Umro je 9. lipnja 2012. godine.

”Otišao je jedan od nas kojeg ćemo pamtiti za sva vremena. Nikad neću zaboraviti njegov gol protiv Španjolske . Oni koji su ga znali pamtit će ga, ostat će Škija za sva vremena”, rekao je u svom govoru tadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković.

Ponavljamo, nikad niti jedan čovjek u jednom danu nije bio slavljen i opjevan kao on. Josip Katalinski.