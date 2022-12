‘BAŠ JE HRVATSKO ČUDO, EKSPLODIRAO JE U PRAVO VRIJEME’! ‘Umorni su, ali su motivirani, a postoji jedna opasnost koje se moraju paziti’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Nikad niti jedna momčad nije osvojila trofej bez velikog vratara, pogledajte u prošlost„, veli nam u uvodu razgovora proslavljeni dugogodišnji golman Hajduka Mladen Pralija. Koji netremice gleda svjetsku smotru i uživa u nastupima hrvatske reprezentacije. I da, vjeruje da se može još više, makar nam je opisao Argentince kao najnezgodnije na svijetu, no o tome kasnije…

„Svi me pitaju je li mi bivši vratari gledamo na svjetsku smotru nešto drugačije, jesmo li najviše fokusirani samo na golmane? Ne znam za druge, kod mene nije tako. Gledam sve aspekte igre, sve igrače, taktike. Naravno, nešto više gledam prema čuvarima mreže, ali to je zanemarivo. Nogomet je kompleksan sport u kojem sve uloge postaju bitne. A opet, moram to reći, vratar postaje broj jedan svake momčad. Ne samo na leđima dresa, nego općenito. bez dobrog golmana ste nekonkurentni„.

Kako biste, hajdemo polako, ocijenili hrvatske nastupe u skupini?





Livaković se napunio sampouzdanjem

„Uvijek vam rezultat sve kaže. Jesmo, tražili smo se, bili smo i u neugodnim situacijama, ali smo djelovali uvijek najbolje kada je bilo najgore. To je velika stvar, to samo prave momčadi imaju, takvu reakciju kada je gusto. Vidjeli ste prvenstvo, nakon svega možemo sami sebi postaviti pitanje – što je uopće iznenađenje. Bili smo očajni nakon 0-0 protiv Maroka, a danas Marokanci igraju polufinale protiv Francuske. Baš si mislim, bi li i mi pobijedili i Španjolce i Portugalce? Maroko je ne dobra, nego izvanredna momčad. Svi su govorili da to nije momčad marokanske lige, nego je to selekcija sjajnih igrača iz dobrih europskih klubova. Malotko je to uzimao za ozbiljno. Izgleda da mi jesmo. Poraz protiv Maroka bi nas u prvome kolu uništio. Nakon te utakmice bili smo sve bolji, a dvoboj protiv Belgije je bio krucijalan. Koliko smo bili jako dobri toliko nas je i sreća dotakla. Dobro, možda je sreća prije toga doticala i Belgijance, zar ne„?

Japan smo dobili u ludoj utakmici gdje je naš vratar postao junak nacije?

„Baš to što je Livaković učinio protiv Japana savršeno nam je došlo u četvrtfinalnoj utakmici protiv Brazila. Obranivši tri jedanaesterca Livaković se napunio samopouzdanjem i optimizmom. Znam to po sebi još iz igračkih dana. Kada se osjetiš moćan instinktivno ulaziš u šut, lopte te gađaju. Ali, nije to slučajno, poslije shvatiš da si unaprijed dobro ušao u udarac. Vratar bez samopouzdanja je velika opasnost, a vratar sa samopouzdanjem je igrač više. Livaković je protiv Brazila bio nenadmašan. Nadam se da još osjeća tu dobru energiju„.

Kako ste vi vidjeli Argentinu, našeg suparnika u polufinalu, u dosadašnjem dijelu prvenstva?

„Iako su neugodno iznenadili na startu, porazom od Saudijaca, vratili su se. Što dokazuje da momčad ima karakter i upornost. No, kod Argentinaca se godinama ništa ne mijenja. Tvrda je, osorna, rušilačka, sklona svađi i provokaciji. I čeka da Messi bljesne. Tako je nekoliko desetljeća, nije to nešto novo. Taj južnoamerički mentalitet koji ni u mislima ne dozvoljava poraz zna biti na terenu zna biti nezgodan. Malo tko ga izdrži. Vidite što su činilo Nizozemcima. Usto, Argentina ima isto dobrog vratara, isto se dokazao u Kataru u jedanaestercima. Znam tog Martineza iz Aston Ville, komad je golmana, skočan, koncentriran, odrješit. Dugo Argentina nije imala takvog golmana„.

I kako vidite naš međusobni sraz?









„Mi se ne smijemo odreći svoje igre, posjeda, čekanja i pameti. Nema tu srljanja ili improvizacije. Mi smo pokazali i u Rusiji da znamo odigrati protiv njih. I obraniti se i napasti. Isto morate znati, biti će to sudar visoko motiviranih i silno umornih igrača. U takvim okolnostima netko iz drugog igračkog plana može napraviti čudo. Isto je jedno sigurno, pobijediti će onaj čiji će vratar biti bolji. Nogomet je danas takav. Bez vratara ste ništa. Vjerujem u našeg golmana, ali i u cijelu momčad. Trebati će nam strpljenja, a i dosad smo izgledali strpljivije od Argentinaca. Čuvati se provokacija i gledati svoja posla. Ovo što se dosad napravilo veliko je, ali se može dalje. Mi imamo tu snagu i kvalitetu. Od golmana pa do lijevog krila. Imati ovakvu reprezentaciju neviđen je ponos. Neka nam’ je sretno”!