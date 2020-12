BARCINOJ KRIZI SE NE NAZIRE KRAJ: ‘Nismo dovoljno agresivni u obrani i ne osvajamo duele, hitno se moramo popraviti’

Upravo kada smo pomislili kako je Barcelona izašla iz krize koja ju trese već mjesecima sinoć joj se dogodio poraz od novog prvoligaša Cadiza i trener Blaugrane Ronald Koeman nije mogao sakriti razočaranje igrom njegove momčadi posebice u obrani.

“Teško je objasniti ovakav poraz. Došli smo ovdje s dobrim nizom rezultata. Prvo poluvrijeme nije bilo dobro, a u drugom smo bili bolji. Izgubili smo zbog pogreške kakva se ne očekuje od naše ekipe. Igrači nisu bili fokusirani, stav ekipe nije bio dobar, nisu krivi samo braniči”, rekao je Koeman pa nastavio,

“Teško je objasniti neke golove koje primamo. Mislim da je u pitanju manjak koncentracije i agresivnosti na lopti. Ne mogu objasniti kako smo primili drugi gol. Ovo je veliki korak u utrci za titulu. Jako smo razočarano, ali moramo to prihvatiti. Zaostatak od 12 bodova za Atletico Madridom je ogroman. Ima još puno utakmica, ali ako ne smanjimo razliku između toga kako igramo kod kuće i toga kako igramo u gostima, neće nam biti pomoći.”

Alvaro Negredo, nekadašnji napadač Manchester Cityja i španjolske reprezentacije presjekao je loptu koju je Clement Lenglet vraćao vrataru Marc-Andreu Ter Stegenuu zabio je za konačnih 2:1.

Greške kao ova postale su pre česte u Barceloni i to je posebno naljutilo Koemana koji je rekao:

“Uvijek morate analizirati utakmice. Mislim da smo prema naprijed stvorili dovoljno prilika, ali njihov golman je bio fenomenalan. Kad takva ekipa povede, zatvori se i kasnije je teško zabiti gol. Primili smo golove kakve druge momčadi koje sam trenirao nikad ne bi primile”, rekao je Koeman pa dodao,

“Mi smo Negredu servirali gol za pobjedu. To je naša greška. Ne smijemo primiti takav gol. Ovo nije jedini takav gol i to me boli. Nismo dovoljno agresivni u obrani i ne osvajamo duele. Hitno se moramo popraviti.”, zaključio je Koeman nakon još jednog razočaravajućeg rezultata u La Ligi.