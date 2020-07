BARCELONA RADI NOVI DEAL? Messiju stiže mladi zaboravljeni lav iz Citya!

Barcelona pokušava promjeniti svoju krvnu sliku momčadi nakon razočaravajuće sezone u kojoj su predali domaći naslov Realu i rao ispali iz Kupa.. no to je samo dio Barcinih problema. A da ozbiljno misle promjeniti krvotok svoje momčadi dolazi današnje informacija oko razmjene igrače o kojoj piše katalonski Sport.

Tvrde naime a nakon razmjene s Juventusom Pjanić- Melo Barca priprema još jednu. Pjanić će iduće sezone nosisit dres Barcelone a Arthur Melo Juventusa. Katalonci sada prema pisanju i naslovnici Sporta žele i razmjenu igrača s Manchester Cityjem.

Barcelonin glavni cilj je Eric Garcia, 19-godišnji stoper koji je prije tri godine napustio Barcelonu i potpisao za Manchester City. Barcelona ga sada želi vratiti u svoje redove, a pomaže joj i činjenica da Garcia želi napustiti Englesku jer je nezadovoljan statusom kojeg uživa odnosno ne uživa u klubu i kod Guardiole.

“Kontakti su počeli, ali još nije došlo do pregovora jer nijedan klub ne želi ništa dogovoriti prije nego što se završi ova sezona Lige prvaka. Poznato je tek da bi u razmjenu mogli biti uključeni i Barcelonin Nelson Semedo i Cityjev Joao Cancelo“, piše Sport i tvrdi da iza ove razmjene stoji agent Jorge Mendes.

📰 SPORT |

“Swap For The Defense.”

Barça want to ensure the signing of Eric García and will open negotiations over Semedo-Cancelo swap to facilitate the agreement.

City CB has one year left on his contract and his predisposition to return to the Blaugrana this summer is total. pic.twitter.com/hRt2VKhBEX

— Camp Nou Barça (@cnbarca) July 22, 2020