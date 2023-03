BARCELONA POD ISTRAGOM! Skandal oko korupcije sudaca pokrenuo UEFA-u

Već se par tjedana provlači korupcijski skandal iz La Lige, poimence Barcelone, koja se našla pod paljbom dokaza o podmićivanju sudaca u najvišem rangu španjolskog nogometa.

Španjolski su sudovi 10. ožujka optužili Barcelonu i neke od njezinih čelnika za “korupciju”, “zloupotrebu povjerenja” i “lažnu poslovnu evidenciju” u slučaju sumnjivih isplata novca Joseu Mariji Enriquezu Negreiri, bivšem visokom dužnosniku Španjolske arbitraže, koji je također pod istragom.

Ove tužbe državnog tužiteljstva u Barceloni odnose se na predsjednika kluba od 2014. do 2020. Josepa Mariu Bartomeua, predsjednika od 2010. do 2014. Sandra Rosellate te Oscara Graua i Alberta Solera, članove bivšeg tima Bartomeua.

Official: UEFA opens an investigation into the ‘Negreira case’ for Barcelona 🔴 #FCB

“In accordance with Article 31.4. UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors will carry out an investigation into a possible violation of UEFA's legal framework”. pic.twitter.com/3JxChKvJ0c

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023