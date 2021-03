BARCELONA PALA U ZAGREBU: Vaterpolisti Mladosti plasirali su se u četvrtfinale Euro kupa!

Autor: Daniel Radman

Ne samo da su na svom plivalištu obranili dva pogotka prednosti koje su donijeli iz Barcelone, već su Katalonce svladali i u uzvratu.

Bilo je večeras neizvjesnosti, završilo je s tijesnih 7-6, no treba reći i to da ‘Žapci’ ni u jednom trenutku nisu dopustili gostima da pređu u vodstvo.

Kako je susret krenuo, činilo se da će Barcelona biti pregažena kao ‘plitki potok’. Mladost je odlično ušla u utakmicu, povela s 3-0, a gosti su do prvog pogotka došli tek tri sekunde do kraja prve četvrtine.

Ipak, u drugoj su povezali konce i stigli do izjednačenja (3-3). Igra Mladosti tad je pala – u cijeloj četvrtini nisu domaći postigli gol iz igre, tek je Luka Bukić svladao raspoloženog vratara Aguirrea iz peterca. Srećom, i to je bilo dovoljno da se na stanku za poluvrijeme ode s 4-4.

Cosmin Radu je prekinuo agoniju neefikasnosti odmah na početku treće četvrtine, a nakon još jednog izjednačenja Barcelone Lovro Miloš pogotkom iz kontranapada donosi prednost Mladosti (5-4) s kojom su ušli u posljednju dionicu susreta.









Još jedan pogodak Luke Bukića Mladost je doveo na +2 i time je definitivno zapečaćena sudbina Katalonaca koji su do kraja susreta tek ublažili poraz. Doduše, u zadnjoj akciji pokušali su doći do izjednačenja, čak je i vratar Agguire krenuo u napad no ni to im nije pomoglo…