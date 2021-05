BARCA SLAŽE FANTASTIČNU MOMČAD, A NEĆE POTROŠITI NI KUNE?! Ovo ljeto dovode samo besplatno, ali kakva imena

Barcelona ovog ljeta ide u remont momčadi. Najavljeni su mnogi odlasci s Camp Noua, ali i dolasci. No, ono što je najzanimljivije je to što će Barcelona dovesti četiri fantastična igrača, a potrošit će točno – nula kuna, eura ili funti.

Mladi Španjolac Eric Garcia već je potpisao te će City zamijeniti Barcelonom. Garciji je ugovor s Englezima istekao tako da dolazi besplatno.

Nedavno se Guardiola ‘izlanuo’ i otkrio kako bi još jedan igrač Cityja trebao stići na Camp Nou, riječ je o neuništivom Agueru.

Lyonov Mempis Depay je i sam priznao da je u razgovoru s Barcelonom te bi on trebao biti treće pojačanje, koje također stiže – besplatno. Nizozemac je u Lyonu od 2016. i loše epizode u Manchester Unitedu, a za francuski klub skupio je 176 nastupa te postigao 75 pogodaka.

Četvrto pojačanje trebao bi biti još jedan Nizozemac. Riječ je o Liverpoolovom Georginiju Wijnaldumu, za kojeg se također zna da na kraju sezone besplatno ide iz Liverpoola, a već se neko vrijeme spominje kao velika želja Ronalda Koemana. Wijnaldum je obdio Bayern i želja mu je zaigrati uz Messija, a danas je njegov agent viđen u Barceloni.

Georginio Wijnaldum’s agent today in Barcelona to meet with Barça. The agreement is set to be completed until June 2024, confirmed. Gini is open to accept lower salary to join #FCB, same as Sergio Agüero. 🔴🔵

Last details to be sorted then Gini will sign as new Barça player. https://t.co/TlqznhJfBh pic.twitter.com/w4NUHZHhOR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2021