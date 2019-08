BANDIĆ PONOVNO OBEĆAO STADION: ‘Ono što Dinamo i navijači žele, to ćemo napraviti’

Autor: Mario Lacković

Nakon dobrih rezultata GNK-a Dinamo Zagreba u Europi, ponovno je pokrenuto pitanje vezano uz stadion na Maksimiru. Priča je već poznata, to je bunar novca, a koliko god novaca utukli u njega, on i dalje liči na ruglo. Potaknut dobrim rezultatima kluba iz Maksimirske 128, Bandić je ponovno poručio:

“Ono što Dinamo i navijači budu htjeli, mi ćemo napraviti. Ako budu htjeli da to izrežemo i otpeljamo na Jakuševec i napravimo isti stadion tamo na istom mjestu veličine 25 do 30 tisuća ljudi, mi ćemo to napraviti. Ako budu željeli nešto drugo, onda ćemo to također zajedno napraviti.”

Istaknuo je kako o tome očekuje pismo iz Dinama nakon uzvratne utakmice s norveškim Rosenborgom idući tjedan, dodavši kako je ponosan na sve što se trenutačno događa u zagrebačkom nogometnom klubu, posebno na rezultat koji postiže.

“Bjelica je uštimao taj orkestar savršeno, nema više intervencija s klupe, nema cirkusa. Gledatelji su se vratili na stadion jer kazalište bez publike nije kazalište, stadioni bez publike nemaju svrhu jer se igra pred publikom. Ponosan sam i kao gradonačelnik i kao peti počasni predsjednik Dinama u povijesti kluba”, dodao je Bandić.

Ponavljamo, sramota je da viceprvaci svijeta u nogometu nemaju stadion na kojemu bi mogli odigrati utakmice. Za razliku od bližih susjeda (Ferencvaroš), koji imaju prekrasan stadion na koji je igrati i doći gušt. Može se, samo je potrebno malo volje i želje.