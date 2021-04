BALIĆ SE VRATIO U REPREZENTACIJU I PORUČIO: ‘Okrećemo se budućnosti, ne bih se vraćao u prošlost!’

Autor: F.F

U Zagrebu se danas okupila hrvatska rukometna reprezentacija. Razlog okupljanja je EHF Euro Cup u kojem Hrvatska igra protiv Slovačke i Mađarske. Ovo će biti prve utakmice na kojima će Ivano Balić prisustvovati kao pomoćnik izborniku Horvatu.

Hrvatska u srijedu igra protiv Slovačke u Varaždinu, a dan kasnije putuju u Veszprem gdje će ih ugostiti Mađarska.

Hrvatska je prethodna dva susreta u Euro Cupu pobijedila: 31:27 protiv Mađarske te 31:28 protiv Španjolaca uoči Svjetskog prvenstva na kojem je Hrvatska doživjela potpuni krah.

‘Okrećemo se budućnosti’

Hrvatska po prvi puta nakon 21 godine nije izborila Olimpijske igre, a novi pomoćnik Horvata Ivano Balić sretan je što se vratio u reprezentaciju:

“Ovo je za mene nova uloga. Izbornik i ja pričamo istim jezikom i potpuno se razumijemo. U reprezentaciji je puno mladih igrača, što znači da će nam trebati više vremena i još više rada. Mislim da će sve s vremenom doći na svoje. Vratio sam se u reprezentaciju jer je rukomet moj život”, započeo je najbolji igrač svih vremena pa poručio kako je pred Hrvatskom puno posla:









“Cilj nam je unaprijediti cijelu igru. Imamo potencijala i vjerujem da to možemo napraviti. U karijeri sam uvijek pomagao mladim igračima i to mi je izazov, ispunjava me i vjerujem da samo mogu pomoći. Nemam ambicija biti izbornik, ovdje sam isključivo kako bi pomogao Horvatu. Cilj je da napredujemo iz dana u dan. Bit će mi neobično jer sam do sada gledao utakmice kao navijač, a sada sam ponovno na klupi. U Francuskoj smo bili bolji nego u Egiptu, ali to nije važno, ne bih se vraćao u prošlost, vrijeme je da se okrenemo budućnosti”, zaključio je Ivano Balić.

Puno promjena u sastavu

Na popisu za predstojeće utakmice našlo se mnogo novih imena, a zbog poštede će utakmice propustiti Domagoj Duvnjak, Igor Musa i Igor Karačić.

“Zbog cijele situacije s koronom s popisa su nam otpali Martinović, Cindrić, Mamić i Ivanković. Prvi cilj nam je odabir igrača koji mogu igrati u oba smjera. Moramo smanjiti broj izmjena jer nam je to do sada bio problem. Puno je novih lica, posbeno među pivotima. Svaki izbornik na početku ima vremena, a kad izgubi reprezntaciju to se drastično mijenja. Ne smijemo gubiti vrijeme na lutanja, moramo strpljivo raditi i pronaći igrače koji će pratiti našu viziju za Euro sljedeće godine u Slovačkoj i Mađarskoj. S Balićem sam surađivao kada je bio pomoćnik Babiću, a ja sam tada vodio mlade reprezentativce”, komentirao je situaciju pred okršaje sa Slovačkom i Mađarskom izbornik Hrvoje Horvat.









Popis igrača za predstojeće utakmice: Ivan Pešić, Moreno Car i Matej Mandić su vratari, a igrači su: David Mandić, Lovro Mihić, Karlo Godec, Ivan Čupić, Vlado Matanović, Fran Mileta, Leon Šušnja, Tomislav Kušan, Nikola Grahovac, Veron Načinović, Marko Mamić, Halil Jaganjac, Ante Ivanković, Luka Cindrić, Domagoj Pavlović, Tin Lučin, Ivan Martinović, Luka Šebetić i Mateo Haraš.