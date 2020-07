Baka Slišković: ‘Odluka Brbića je moralna, a Tudor je bez obzira na sve morao biti drugi’

Autor: N.M./Dnevno

U novom podcastu Sportkluba gostovao je legendarni igrač Hajduka Blaž Baka Slišković. U pet godina igranja u bijelom dresu Hajduka odnio je puno radosti bijelima a autor je jednih od najlegendarnijih golova u povijesti Hajduka. Poput onog Sparti u zadnjoj sekundi produžetka iz skraćenog kornera za 2:0 i prolaz Hajduka dalje u kupu Uefa, pa Torinu u 2. kolu kupa Uefa 1985, a pamti se i izravan gola iz kornera protiv Zvezde 1984. Baka se u razgovoru između ostaloga osvrnuo na nogometno stanje u naša dva najveća kluba, Dinamu i Hajduku.

Hajdukova predsjendik podnio je ostavku na svoju dužnost jer momčad nije ispunila ono što je on sma rekoa na predstavljanju po dolasku, a to je drugo mjesto i kvalififikacije za Ligu prvaka.Baka Slišković u tome ne vidi nipšta sporno ni niti čudno.

“Radi se o moralnoj odluci jer nisi napravio nešto što si obećao. Druga je stvar hoće li nadzorni odbor to prihvatiti ili ne. To je stvar za pohvalu i mislim da bi mnogi tako trebali reagirati, a ne uporno počinjati ono što nismo smjeli”, kaže Baka.

O Tudoru i njegovim rezultatima s Hajdukom pak nema tolkiko pozitivno mišljenje. Od sna o kvalifikacijama LP Hajduk se trenutno mora zadovoljiti petim mjestom. Za Sliškovića je to neprihvatljivo i smatra da je Hajduk unatoč svim probelimima morao biti drugi.

“Tudor je došao u situaciji gdje je imao realne šanse za drugo mjesto. Svi su očekivali od njega da poboljša igru i rezultate, i on sam bio je optimist. Obećavao je i napredak u igri, drugu viziju i drugi Hajduk. Bilo bi neobjektivno reći da je uspjeh osvojiti i treće mjesto – rekao je Baka i dodaje:”

“Dao je priliku mladima, vjerujem da će to donijeti i kvalitetan rezultat, a sad je na ljudima u klubu da procijene je li to kvalitetan rezultat ili ne. Bez obzira na to što je uvodio mlade igrače, trebao je i morao biti drugi, kritizira popularni Baka.

Nema mira ni u Dinamu, koji je novi-stari prvak, ali je u vrlo slaboj formi nakon odlaska Nenada Bjelice.

“Možemo se slagati ili ne s braćom Mamić, ali je činjenica da je Dinamo u zadnjih 10 godina devet puta bio prvak, da je igrao skupine Lige prvaka, a da je Dinamo igrao ligu za bedaka kad sam ja vodio Hajduk. Zdravko Mamić tad je rekao da se to više nikad neće ponoviti, i nije – prisjeća se Baka.

Nenad Bjelica? “Onaj tko te plaća, odlučuje o tvojoj sudbini. Nije tako samo u nogometu, morate se s tim nositi. Naravno da sam kao trener na strani Bjelice, ali gledam stvari realno. Ne želi me klub plaćati? OK, idem na drugu stranu. Sad treba vidjeti hoće li Dinamo biti kakav je bio prošle godine ili lošiji. Ne možemo znati” – govori Baka, koji smatra da Matjaž Kek može probuditi “modre”. i da je dobro trenersko rješenje.

Trenutni Sliškovićev angažman je u Hong Kongu. Zna li se nešto o nastavku prvenstva ili ste do daljnjeg kod kuće?

Prvenstvo u Hong Kongu je prekinuto u trećem mjesecu. Prethodno su tamo bili neredi, protesti. Ostalo je da se odigra nekih 5,6 kola, to predstavlja veliki problem kako to završiti i krenuti u novu sezonu. Sve je stalo, oni sami nemaju rješenja. U zadnje vrijeme ponovno ta korona se vratila, bila je stala jedno vrijeme. Ja sam u stalnom kontaktu sa svojim predsjednikom, ni on sam ne zna ništa. Čekamo da vidim hoću li se uopće i vračat u Hong Kong. Igrom slučaja sam došao u Hong Kong, nakon Zrinjskog izrazio sam želju za inozemstvom i eto u tom periodu jedan menadžer iz Žepća me nazvao i ponudio mi posao u Hong Kongu.

Obavili smo taj posao u par dana, upoznao se s predsjednikom preko Skypea i eto dogovorili suradnju. Tamo je puno manje pritiska nego u Bosni i Hercegovini, gdje sam osvojio dva naslova u tri godine. Ničim tamo nisam bio opterećen. Sutra kada bi me zvali, rado bi se vratio. Nije isključeno da se vratim u HNL, je nikad se na zna što nosi trenerski posao, kaže Baka Slišković.