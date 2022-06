BACIO JE PROVOKACIJU, A TITO OD HAJDUKA BIO JE POSRAMLJEN: Stigla je ubrzo osveta koja se u Splitu nikad neće zaboraviti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ajmo jednu nostalgičarsku priču za navijače Hajduka. Priča je stara više od 50 godina, a uz Hajduka akter je najveći europski klub svih vremena, madridski Real koji je ove godine postao prvak Europe u 14. navratu…

Hajduk je te 1971. godine već bio prvak Jugoslavije i u Split je na prijateljsku utakmicu došao madridski Real. Ova utakmica bila je zamiišljena kao dio proslave osvajanje naslova prvaka nakon 16 godina i Hajduk je Realu za gostovanje platio – 16 tisuća dolara. Bio je to tada silno veliki novac za prijateljsku utakmicu.

Na Starom placu u slavljeničkom raspoloženju okupilio se 25 tisuća ljudi, što je tada bio i maksimum. Već slavljeničko raspoloženje u ovoj utakmici doživjelo je kulminaciju. Hajduk je sjajio, bio toliko nadmoćan protiv Madriđana da su igrači Reala bili i meta sprdnje Hajdukovih navijača.





Utakmica za pamćenje

Baš kao što su se prije utakmice ljudi iz Reala sprdali s Hajdukom…

Naime, uoči utakmice igrači Reala su se posprdno i s podsmijehom ogledavali po Starom placu a predsjednik Reala slavni Santiago Bernabeu, po kojem se danas i zove Realov stadion, upitao je predsjednika Hajduka, Tita Kirigina: “Gdje vam je glavni stadion, zar ćemo igrati na pomoćnome?

Bilo je to 22. lipnja 1971. Real je bio ponižen, na poluvremenu je već bilo 3-0 za Hajduk, a na kraju je bilo 4-2, nakon što je Hajduk poveo s 4-0 napravljeno je nekoliko izmjena i Madriđani su se trudili sačuvati kakav-takav obraz.

Da u nastavku nije došlo do opuštanja i da trener Slavko Luštica nije u igru ubacio čak pet novih igrača – Real bi još teže stradao.

Za 1-0 zabio je Pero Nadoveza. Mislilo se da će se tada Real naljutiti i krenuti nabolje. Ma kakvi, Hajduk je uraganski napadao i Hlevnjak je zabio drugi gol.









Stoper Mario Boljat je zabio za 3-0 i otišlo se na odmor. U drugome dijelu ista slika, a Nadoveza zabija dvadesetak minuta prije kraja za 4-0. Pa je Hajduk potom pogodio dvije vratnice, a petnaestak minuta prije kraja došlo je do masovne zamjene igrača. Išlo je to na ruku Realu koji je s dva pogotka došao do relativno pristojnog 2-4 minusa.

Hajduk je igrao u postavi: Vukčević (Katalinić), Džoni, Buljan (Glujić), Hlevnjak, Holcer (Ferić), Boljat, Bošković, Jerković (Smolčić), Nadoveza, Jovanić, Pavlica (Ivković).