BACA ‘BOMBE’ NAKON ŠOKA ZA MIOČIĆA: Legenda ponovno reagirala, znamo što očekuje

Nakon što je Francis Ngannou nokautirao Stipu Miočića i time u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu postao novi svjetski prvak u teškoj kategoriji u UFC-u, rasplet te borbe je sa zanimanjem dočekao Jon ‘Bones’ Jones. Jedna od legendi UFC-a nada se prilici koju bi mogao dobiti protiv Ngannoua, a očekuje da će potvrda tog izazova stići brzo.

Jones je pritom nestrpljiv. Na kraju tjedna, u nedjelju navečer po našem vremenu, na Twitteru je objavio što očekuje od UFC-a i njegovog prvog čovjeka Dane Whitea.

Prije nego su se Ngannou i Miočić sreli, često se moglo čuti da će pobjednik ići na Jonesa. O tome je govorio i Dana White, a sada se čeka rasplet ove priče.

Dok čeka, Jones je na Twitteru bacio novu ‘bombu’ ističući kakva su njegova očekivanja.

‘Zadržat ću vjeru. Još uvijek ima vremena da UFC napravi pravu stvar. Trebalo bi se dogoditi da tijekom tjedna dobijem ponudu. Nadam se da će tako i biti, to bi bila prilika života za sve koji bi u nju bili uključeni’, napisao je Jones.

I am going to try to remain faithful. There’s still time for the UFC to do the right thing. I am supposed to be seeing a fight proposal next week. Fingers are crossed, this is an opportunity of a lifetime for everyone involved.

— BONY (@JonnyBones) March 28, 2021