BABIĆ PORAŽEN U BORBI ZA SVJETSKI TRON! Sjajni Hrvat nije uspio popeti se na svjetski tron, Poljak je bio prejak

Nakon samo dvije minute i 10 sekundi borbe Alen Babić je poražen tehničkim nokautom od novog Svjetskog prvaka po WBC-u u bridger kategoriji, Poljaka Lukasza Rozanskog.

Poljak je krenuo odmah aresivno u borbu, napao je Babića i odmah nakon pola minute potresao ga je s dva krošea, ali Alen nije izgledao loše.

No već nakon minute, Rozanski je krenuo ponovno na Babića koji je kleknuo, a kada se digao nakon brojanja Poljak je nastavio udarati Babića, tako da je sudac bio primoran prekinuti meč nakon dvije minute i 10 sekundi.

Babić na žalost kao da je bio potpuno iznenađen napadima Poljaka i nije uputio zapravo niti jedan udarac i jedino kako je moglo završiti bilo je brzim i šokantnim porazom Hrvata.

Babić kao da se nije potukao u ovoj borbi. Do sada je dobio 11 borbi, od čega prvih 10 nokautom u teškoj kategoriji, a u posljednjoj je slavio protiv Poljaka Adama Balskog jednoglasnom odlukom sudaca, pri čemu je osvojio WBC-ov Silver pojas u bridgerweight kategoriji, koji je večeras propustio pretvoriti u onaj pravi koji ide svjetskom prvaku.

Rozanski je prije ove borbe dobio svih 14 profesionalnih borbi i također je samo jedanput propustio nokautirati protivnika, ali to je bilo još na početku karijere.

Nikad mu meč nije potrajao više od četiri runde, koliko je boksao u toj ranoj pobjedi 2015. godine. Isto je uspio i sada.

Šteta, priredba nije niti počela, a već je završila…

Meč: Babić – Rozanski

1. runda

Meč je počeo agresivno, boksači izmjenju udarce, Poljak je uzdrmao Babića, ali naš boksač je kleknuo već nakon minute i 20 sekundi i nakon još par udaraca sudac je prikinuo meč, poraz Babića

Suparnici su izašli u ring čeka se početak borbe, Babić je izašao uz pjesmu Prljavog kazališta, Heroj ulice…

U subotu od oko 23 sata i 30 minuta u Poljskom gradu Rzeszowu, za pojas WBC prvaka u bridger kategoriji borit će se Hrvat Alen Babić i Poljak Lukasz Rozanski.

Meč je dogovoren u 12 rundi, ali kako su oba borca poznata da svoje borbe završavaju prije kraja, očekuje nas dvoboj nokautera, ili kako je rekao Babić, dvoboj nasilnika.

Babić je napokon dobio svoju veliku priliku i sigurno će dati sve od sebe kako bi WBC naslov donio u Hrvatsku, no ima se nešto za pitati i Rozanskog.

Obrana u Puli

“Moj plan je pobijediti Poljaka i dovesti obranu naslova u Pulu, blizu svog Rovinja. Tamo sam se rodio, to mi je od početka bio plan. Četiri godine govorim da želim velik meč u Hrvatskoj, a nema većeg od borbe za naslov prvaka kad u nju ulaziš s pojasom”, rekao je Babić.

Nagradni fond se dijeli 50:50, tako da će Alen inkasirati sigurnih 191 dolara, a u slučaju pobjede Babiću će pripasti još 43 tisuće dolara, a u ove cifre nisu uračunati prihodi od sponzora.

🗣️ "𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙖𝙣 𝙚𝙖𝙧𝙡𝙮 𝙠𝙣𝙤𝙘𝙠𝙤𝙪𝙩"

Alen Babic says he is the happiest man alive right now 😁🇭🇷#RozanskiBabic ⏳ pic.twitter.com/7DDhxECx5B

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 22, 2023