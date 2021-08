BABIĆ BRUTALNO PREBIO ENGLEZA! Jedva je izdržao prvu rundu, a onda je nastao šou!

Kao što je i najavio, Alen Babić nastavlja svoj uspon u boksačkoj profesionalnoj karijeri. Na Otoku je pobijedio domaćeg boksača Marka Bennetta…

Iako Englez u svojoj profesionalnoj karijeri ima omjer 7:1, ali nije se borio nakon jedinog poraza 2019. godine. Za Hrvata ovo je osma pobjeda u isto toliko profesionalnih mečeva.

Nije bilo nokauta, ali neće biti nezadovoljan. Babić je dominirao od početka borbe, a Bennett je jedva preživio prvu rundu. Hrvatski boksač je u prvoj rundi borbe bacio 93 udarca, od čega je pogodio čak 47, ali Bennett je ipak izdržao.

Nastavio je Babić u istom ritmu i mlatio Bennetta sljedeće četiri runde, a Britanac je samo čudom ostajao na nogama. Ipak, dalje nije mogao pa je Babić došao do nove pobjede.

Također mu je ovo bila druga ovogodišnja borba nakon operacije ramena i pobjede nad Damianom Chambersom u lipnju tehničkim nokautom u trećoj rundi.

