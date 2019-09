AUSTRALIJA SE SPASILA U ZAVRŠNICI: SAD rutinirano, Grčka se mučila s Novim Zelandom

Košarkaška reprezentacija Grčke brzo se probudila nakon šokantnog poraza od Brazila te je danas u 3. kolu porazila Novi Zeland sa 103:97.

Novi Zeland je jako namučio Grke, ali ovoga puta probudila se zvijer u vidu Giannisa Antetokoumpoa. On je ubacio 24 poena Novom Zelandu i predvodio svoju momčad do pobjede. Ključna je bila posljednja četvrtina kada se Grčka odvojila i potvrdila pobjedu i prolaz u drugi krug. Ioannis Paparetrou dodao je 16 poena, a Nick Calathes 14. Kod Novog Zelanda najefikasniji je bio Corey Webster koji je ubacio čak 31 poen te je dodao četiri asistencije i tri skoka.

