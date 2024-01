Atraktivna Svetlana na stadionu skinula dres i iznenadila, brojne navijače ostavila bez teksta

Spektakularnu utakmicu odigrali su nogometaši Reala i Atletica u Rijadu u polufinalu španjolskog Superkupa. Završilo je 5:3 pobjedom Reala nakon produžetaka, a na utakmici nije nedostajalo zanimljivosti i uzbuđenja.

Sam početak susreta obilježili su zvižduci u trenucima dok se održavala minuta šutnje za preminulog Franza Beckenbauera, a zvižduci su stigli i Realovog veznjaka Tonija Kroosa zbog izjava vezanih uz transfere nogometaša u Saudijsku Arabiju.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić igrao je za Real do 67. minute upisavši asistenciju kod prvog gola, dok Ivo Grbić nije nastupio za Atletico. Realovim ulaskom u finale, Modrić je došao u priliku osvojiti već 24. trofej u dresu “Kraljevskog kluba”. Stigao je tako samo na korak od rekordera Marcela i Karima Benzeme koji su osvojili po 25 trofeja svaki.

