ATP SUSPENDIRAO NICKA KYRGIOSA! Morat će platiti i dodatnu kaznu

Nick Kyrgios suspendiran je na 16 tjedana i mora platiti dodatnu kaznu u visini od 25.000 dolara zbog lošeg ponašanja na teniskim turnirima u zadnjih 12 mjeseci, odlučio je ATP u četvrtak nakon istrage, dodajući da je Australac pod uvjetnom kaznom od šest mjeseci.

Nick je prošli mjesec nakon turnira u Cincinnatiju morao platiti 113.000 dolara kazne zbog ispada, a ova je nova kazna izrečena jer je na US Openu optužio ATP da je ‘korumpiran’.

– Suspenzija će biti ukinuta nakon šest mjeseci kada se uvjerimo da Kyrgios poštuje određene mjere tijekom tog razdoblja, kao što su pravila ponašanja, suradnja s mentalnim trenerom na turnirima i korištenje specijalizirane profesionalne pomoći tijekom razdoblja bez turnira (studeni-prosinac), navodi ATP.

