ATENTAT NA MONIKU SELEŠ NJEMAČKOG FANATIKA: Od uboda nožem nikad se u potpunosti nije oporavila

Autor: J.V.H.

Imala je 19 godina i sedam Grand Slam titula. Bila je na putu da postane najbolja tenisačica svih vremena ali sve se promijenilo tog zlokobnog 30. travnja 1993. godine na turniru u Hamburgu.

Bolni krik Monike Seleš šokirao je svijet. Pomahnitali navijač Steffi Graf Gunther Parche, nožem je napao Moniku Seleš, zadavši joj ubod u leđa.

Osiguranje ga je svladalo a Moniki je hitno pružena pomoć. Do tog trenutka Monika Seleš suvereno je dominirala ženskim tenisom. U samo dvije godine osvojila je 22 turnira, od čega 7 Grand Slamova. Sjajnom igrom često je u finalima pobjeđivala glavnu suparnicu Steffi Graf, tadašnju prvu tenisačicu svijeta

Gunther Parche, tridesetosmogodišnji nezaposleni Nijemac, opsjednut njemačkom tenisačicom, nije podnosio Monikine pobjede, pa je počeo pratiti svaki korak njezine karijere. Kap koja je prelila čašu bila je kada je u Berlinu srušila Steffi Graf s prvog mjesta. Njegov jedini cilj bio je pronaći način da izbaci Moniku Seleš iz igre.

Novosađanka je dobila prvi set sa 6:4, u drugom je gubila sa 3 : 0, ali uspjela doći do preokreta u drugom setu i prednosti od 4:3. U pauzi između gemova, pri vodstvu rezultatom 6:4, 4:3, na teren je uletio fanatični navijač Štefi Graf.

Ubod dubine četiri centimetra nazubljenim nožem za skidanje mesa s kostiju ozlijedio je mišiće i tkivo oko lijeve ramene lopatice. Kirurzi su bili uvjereni u potpun oporavak i prognozirali da će se Monika vratiti tenisu unutar nekoliko mjeseci. Monika se oporavila za nekoliko tjedana, ali napad je ostavio veće psihičke ožiljke. Profesionalnom tenisu nije se vratila sljedeće dvije i pol godine. Djelomice i zbog toga što napadač nije dobio zatvorsku, nego samo uvjetnu kaznu. Osuđen je na dvije godine s obrazloženjem da je psihički labilna ličnost. Parhe ipak nije zatvoren, jer mu je konstatirana neuračunljivost, pa je dvije godine proveo na psihijatrijskom promatranju.

“Sjedila sam na klupi i osjetila oštru bol u leđima. Pogledala sam iza sebe i vidjela osobu a nožem u ruci i pomislila: ‘O moj Bože, ovaj čovjek je zario nož u moja leđa.’ Bio je kaos, vidjela sam samo da je osiguranje vuklo nekog čovjeka. Nije to bio samo ubod nožem i pad moje karijere. Ja sam tog dana izgubila nevinost. Do tada sam vjerovala u pravdu, vjerovala sam u to da, ako činiš dobro, dobrim ti se i vraća. A tog dana sam izgubila vjeru. Iako sama ozljeda nije bila toliko ozbiljna, pravi pakao počeo je kad sam napustila bolnicu. Dugo sam patila od nesanice, depresije i paranoje zbog imaginarnog napadača koji me opsjedao u snu. Tjednima sam bila u sobi, jedino su moji roditelji uspjeli iščupati me iz pakla. Otkad se to dogodilo, otkad sam ubodena nožem, stalno sam bila u strahu i bila sam uvjerena da sam u opasnosti, da mi je sigurnost ugrožena. Nevjerojatno je da me taj čovjek povrijedio s namjerom, a za to nije dobio nikakvu kaznu.”

Nakon incidenta Graf je ponovno zavladala ženskim tenisom. Na povratak “Male Mo” čekalo se dvije godine. Tada već državljanka Sjedinjenih Američkih Država slavila je na Rogers kupu u Kanadi a plasirala se i u finale US Opena. Početkom 1996. osvojila je i grand slam na otvorenom prvenstvu Australije, ali to joj je bila i posljednja grand slam titula. Traumatično iskustvo u Hamburgu ostavilo je trajne posljedice.

Karijeru je završila s osvojena 53 turnira i devet Grand Slam naslova. Povukla se 2003.