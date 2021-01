ATALANTA U NOGOMETNOJ LJEPOTICI SLOMILA LAZIO: Juventus bez Ronalda rutinski slomio SPAL

Nogometaši Atalante u fantastičnoj su utakmici pobijedili Lazio 3:2 i plasirali se u polufinale Kupa Italije.

Ako je sinoć u Milanu bio spektakl od igre ovo je bilo još i bolje. Utakmica za prste polizati sa obje strane.

Atalanta je odlično otvorila utakmicu i povela već u sedmoj minuti kada je Djimsiti pogodio za 1:0. No Rimljane to nije pokolebalo, baš naprotiv. Samo deset minuta kasnije rimski klub je izjednačio na 1:1 kada je odlično glavom zabio Muriqi. U 34. minuti bilo je 2:1 za goste. Fantastičan solo prodor imao je stoper nebesko – plavih Acerbi koji je uspio da postići pogodak za preokret i vodstvo Lazija u Bergamu. No tu uzbuđenjima u prvom poluvremenu nije bio kraj. Domaćin je do kraja prvog dijela izjednačio na 2:2 preko Malinovskya.

Od 53. minute domaći su igrali s igračem manje jer je Palomino dobio crveni karton no bez obzira na taj deficit Atalanta se do kraja radovala. Odlučujući trenutak ove sjajne utakmice dogodio se u 57. minuti kada je Romero asistirao, a pogodak za konačnih 3:2 i plasman Atalante u polufinale postigao Rus Mirančuk.

Boško Šutalo je ostao na klupi Atalante, dok je Mario Pašalić ozlijeđen. Atalanta u polufinalu čeka boljeg iz dvoboja Napolija i drugoligaša Spezije koji se igra sutra.









Treći polufinalist Kupa je momčad Juventusa koja je rutinski i bez glavne zvijezde C. Ronalda s 4:0 slavila protiv drugoligaša SPAL-a. Mrežu gostiju načeo je Morata u 16. minuti, da bi na 2:0 povećao Frabottau 33. U drugom dijelu na 3:0 je povisio Kuleševski u 78., da bi konačnih 4:0 postavio Chiesa u sudačkoj nadoknadi vremena.

Juventus će u polufinalu igrati protiv Intera Marcela Brozovića i Ivana Perišića.